River ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Todo listo. River ya conoce a sus rivales para la Copa Sudamericana 2026 e integrará el grupo H junto a Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a un playoff con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.

En cuanto a los rivales del Millonario, el club brasileño se clasificó por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirao en 2025. El conjunto boliviano, por su parte, fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país. Y el combinado venezolano accedió a este certamen luego de perder la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.

El posible calendario de partidos para el equipo del Chacho Coudet:

Fecha 1 (7-9 de abril): Blooming vs. River Plate

Fecha 2 (14-16 de abril): River Plate vs. Carabobo

Fecha 3 (28-30 de abril): Red Bull Bragantino vs. River Plate

Fecha 4 (5-7 de mayo): River Plate vs. Blooming

Fecha 5 (19-21 de mayo): River Plate vs. Red Bull Bragantino

Fecha 6 (26-28 de mayo): Carabobo vs. River Plate