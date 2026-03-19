River ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana
Tras el sorteo el Millonario quedó ubicado en un grupo en la cual se posiciona como el candidato con más jerarquía.
- Fecha 1 (7-9 de abril): Blooming vs. River Plate
- Fecha 2 (14-16 de abril): River Plate vs. Carabobo
- Fecha 3 (28-30 de abril): Red Bull Bragantino vs. River Plate
- Fecha 4 (5-7 de mayo): River Plate vs. Blooming
- Fecha 5 (19-21 de mayo): River Plate vs. Red Bull Bragantino
- Fecha 6 (26-28 de mayo): Carabobo vs. River Plate
Todo listo. River ya conoce a sus rivales para la Copa Sudamericana 2026 e integrará el grupo H junto a Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).
En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a un playoff con un equipo que culmine tercero en alguna de las zonas de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia.
En cuanto a los rivales del Millonario, el club brasileño se clasificó por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirao en 2025. El conjunto boliviano, por su parte, fue quinto en la última temporada de la Primera División de su país. Y el combinado venezolano accedió a este certamen luego de perder la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Sporting Cristal de Perú.
El posible calendario de partidos para el equipo del Chacho Coudet:
Así quedaron conformados todos los grupos de la Copa Libertadores
- Grupo A: América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (ECU), Alianza Atlético (PER).
- Grupo B: Atlético Mineiro (BRA), Cienciano (PER), Puerto Cabello (VEN), Juventud (URU).
- Grupo C: Sao Paulo (BRA), Millonarios (COL), Boston River (URU), O'Higgins (CHI).
- Grupo D: Santos (BRA), San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (ECU), Recoleta (PAR).
- Grupo E: Racing (ARG), Caracas (VEN), Independiente (BOL), Botafogo (BRA).
- Grupo F: Gremio (BRA), Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU), Riestra (ARG).
- Grupo G: Olimpia (PAR), Vasco da Gama (BRA), Audax Italiano (CHI), Barracas Central (ARG).
- Grupo H: River (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Blooming (BOL), Carabobo (VEN).