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Atentos Racing y San Lorenzo: los grupos de la Copa Sudamericana 2026

La Academia, que fue parte del Bombo 1, y el Ciclón, que integró el Bombo 2, ya conocen a sus rivales para disputar "La Gran Conquista".

La Copa Sudamericana 2026 se puso en marcha con el sorteo que se realizó en Paraguay. Y tanto Racing, campeón 2024, como San Lorenzo, ganador en 2002, ya conocen sus rivales. 

A Racing le tocó el grupo E como parte del Bombo 1 y el sorteo determinó que su primer rival será Caracas de Venezuela, Independiente de Bolivia y Botafogo. 

A San Lorenzo, parte del Bombo 2, le tocó el grupo D, que encabeza Santos, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay. 

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