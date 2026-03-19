Atentos Racing y San Lorenzo: los grupos de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 se puso en marcha con el sorteo que se realizó en Paraguay. Y tanto Racing, campeón 2024, como San Lorenzo, ganador en 2002, ya conocen sus rivales.

A Racing le tocó el grupo E como parte del Bombo 1 y el sorteo determinó que su primer rival será Caracas de Venezuela, Independiente de Bolivia y Botafogo.

A San Lorenzo, parte del Bombo 2, le tocó el grupo D, que encabeza Santos, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.