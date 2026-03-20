Escándalo: denuncian a un árbitro por un presunto arreglo de partido en el Ascenso

Luis Lobo Medina, árbitro de Primera División, fue denunciado penalmente por una sospecha de arreglo de un partido en la Primera Nacional de 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, que terminó 3-3, con situaciones polémicas en favor del Matador.

El programa '¿La ves?', del canal Todo Noticias, reveló este jueves supuestos diálogos por chat entre Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, y el exdirigente Juan Pablo Beacon, quien fue presidente del Consejo Federal. También de este último, a su vez, con el mencionado juez.

Ese empate tuvo dos jugadas polémicas. Primero, la temprana expulsión por doble amarilla de Santiago Corda, futbolista del conjunto santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y después, un discutible penal que Pablo Magnin convirtió para los de Victoria y significó el 3-3 definitivo.

Ante esta situación, el legislador porteño Facundo del Gaiso presentó en Tribunales una denuncia penal por estafa y defraudación.

Sin embargo, Lobo Medina dirigirá como estaba previsto el partido entre Banfield y el propio Tigre, que este viernes a las 21 abrirá la fecha 12 del Torneo Apertura.