Bombazo: Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli fueron convocados a la Selección Argentina

Lionel Scaloni dio marcha atrás en dos de las grandes ausencias que presentó su última nómina y convocó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli a la Selección Argentina.

La última convocatoria para esta fecha FIFA había sorprendido por la falta del volante ofensivo del Real Madrid, quien había integrado las últimas tres citaciones, y la del delantero del Racing de Estrasburgo, quien es el segundo máximo anotador de la Ligue 1 con 14 goles.

El motivo principal radica en que estos amistosos de marzo serán los últimos previo a la citación final para el Mundial 2026 y, por ende, la única ocasión en la que el entrenador podrá analizar a sus jugadores.

Las presencias de Mastantuono y Panichelli también revelan las pulseadas latentes en la Albiceleste.

El extremo por derecha compite por un hueco con Gianluca Prestianni, mientras que el atacante de 23 años lucha por el tercer delanteros centros con José López.