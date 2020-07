Un día después de la marcha reclamando la aparición de Facundo Astudillo Castro, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, patrocinantes de la familia en la causa por "desaparición forzada" que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, sumaron este domingo más elementos de prueba vinculados con testimonios del círculo del joven.

A su vez, Cristina Castro, mamá de Facundo, reiteró durante la movilización del sábado la necesidad de apartar a la policía bonaerense de la investigación. "La policía me está tomando el pelo y además el comisario de Villarino de muy malos modos me echó", explicó la mujer que busca a su hijo, desaparecido hace más de dos meses, cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia, pero en el camino lo detuvo la policía bonaerense y le hizo un acta por violar la cuarentena; un registro fotográfico conocido esta semana lo confirma.

Desde entonces, su paradero es un verdadero misterio y, aunque los efectivos aseguran que el joven siguió su rumbo, testigos contradicen esa afirmación y confirman que fue subido al patrullero que se ve en la foto, donde el joven aparece parado y de espalda. Entre los pedidos a la Justicia, la madre de Facundo solicitó que se detenga a la policía Siomara Ayelén Flores por falso testimonio.

"En su declaración ella dijo que dejó a mi hijo en Teniente Origone a las 13 horas y después declaró que Facundo le dijo no le digas a mi vieja, pero él al ratito me llamó. La cuestión es que ahí donde dice haber dejado a Facundo no puede llamar, porque no hay señal de nada".

Este fin de semana, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró: "Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas, si está involucrado uno o varios policías de la provincia de Buenos Aires". "En el proceso de investigación la madre pidió apartar a la policía, cosa que me pareció totalmente entendible", expresó Berni y agregó que ahora "el caso cabalga con la denuncia de desaparición forzada, así que tomó la investigación la justicia federal".