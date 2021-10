La esposa del actor Benjamín Rojas, Martina Sánchez Acosta denunció en la Justicia a una mujer que ingresó agrediendo y rompiendo su local de pastelería ubicado en City Bell, partido de La Plata.

Se trataría de una fanática del ex Rebelde Way que se habría enfurecido porque no pudo ver al artista para darle una carta.

.

Teodelinesias, la pastelería de la cocinera está ubicada en diagonal 3 y 473 bis donde fue la mujer que pasó su pierna a través delas rejas de la puerta del local y pateó los muebles.

Tomó un vidrio de la entrada que acababa de romper y lo arrojó hacia el interior del local.

Rubén Sarlo abogado de la cocinera ya radicó la denuncia por agresiones y amenaza. La investigación se encuentra a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

La publicación de Benjamín Rojas

Rojas ya había denunciado a la mujer por acoso hacia su persona y amenazas a su mujer.

El actor emitió un comunicado en sus redes sociales: “Muchas gracias a todos por preocuparse. Mi familia y el equipo de trabajo del local estamos bien y eso es lo más importante. Fue un susto, una situación muy violenta que por suerte controló la policía. El caso ya está en la Justicia, gracias de nuevo por los mensajes”.

.

En el momento del ataque estaban en el local Martina y unas empleadas y aunque ya había habido episodios incómodos con la mujer denunciada “nunca tan violentos como este”.

Aunque la pareja está asustada, confía en que la Justicia y aguardan al sábado para abrir nuevamente el local, que abre las persianas solo los fines de semana.