Un espeluznante episodio tuvo lugar en el barrio porteño de Mataderos, donde murió calcinado un hombre que se encontraba durmiendo en su casa rodante a la altura de avenida Eva Perón al 5700. Además, dos automóviles que estaban estacionados cerca también se prendieron fuego.

Según fuentes de la investigación, el hecho tuvo lugar pasadas las 4 de este martes, cuando un hombre de 66 años (de nombre Daniel) estaba durmiendo adentro de su casa rodante (marca Jeep) que estaba subida arriba de la vereda. Junto a ella estaban dos rodados de su propiedad, una camioneta Fiat Fiorino y un auto Ford Escort, que también fueron consumidos por el fuego.

Los primeros datos indican que la víctima (apodada "Colo") "paraba" hace unos 7 u 8 años en ese lugar y que previamente vivía con sus padres a una cuadra del lugar del siniestro, con lo cual era alguien conocido en el vecindario.

En tanto, uno de los moradores del barrio, llamado Cayetano, le dijo a Crónica HD, que "es un muchacho que conozco de toda la vida y hace años que vive en la casa rodante, porque antes vivía a una cuadra y media, pero los padres fallecieron, quedó solo y el hermano vive en Jujuy. Además, tenía una casa en General Villegas con unos perros, a los que iba a visitar y darles de comer".

El vecino agregó que "estaba depresivo por la muerte de los padres, de hecho, hace unos 4 o 5 años que tuvo un pico de presión y fue al hospital Santojanni, se recuperó, le dieron ropa, pero después se cayó abajo otra vez, estaba sin trabajo y el Escort lo usaba como remis cada tanto".

Cabe destacar, que el caso fue caratulado como "homicidio" y es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 1, a cargo de Diego Slupski, y que ya cuenta en su poder con todas las cámaras de seguridad y barriales que hay en la zona para intentar dilucidar el crimen. De hecho, una de ellas, ubicada en el cruce de la avenida Eva Perón y Larraya, permitió ver como una silueta escapó de la zona del incendio.

¿Problemas en el barrio?

Siguiendo con el testimonio del vecino, este argumentó que "conmigo nunca tuvo problemas, pero por ahí alguno le tenía bronca porque vivía como un ciruja. Recuerdo que le daba de comer y ropa porque me daba pena como estaba viviendo y ahora más cuando me enteré lo que le pasó, No sospecho de nadie, pero parece intencional".

El hombre agregó que "escuché una explosión tipo 4 de la mañana y vi luz, pero no entendía nada porque no podía ser de día. Lo que pasa es que el fuego se expandió y alcanzó a los autos y la casa rodante. Cuando llegaron los bomberos, les dije que había un hombre adentro y lo encontraron carbonizado".

Minutos después, arribó al lugar una mujer, que se presentó como abogada, y refirió que le estaba haciendo los trámites jubilatorios a la víctima, de 66 años, quien era dueño de los tres vehículos que se incendiaron.