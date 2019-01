Un hombre de 32 años es intensamente buscado en Gualeguaychú luego de que una menor de 16 años, denunció el pasado que era abusada por su padrastro y que producto de los abusos está embarazada, informó este sábado la fiscal a cargo, Martina Cedrés.



"Tenemos elementos suficientes para su detención y tenemos más pruebas de cargo, tenemos que acreditar que el hecho sucedió y que él es el autor", dijo la fiscal.



La menor vivía junto a su padrastro, su madre, y dos hijos de la pareja, ambos menores de edad, quienes quedaron a cargo de la madre y su familia, "que acompañó desde el primer momento y abordó muy bien el tema", detalló Cedrés.



La fiscal de Gualeguaychú ordenó la detención del hombre, quien no fue hallado en su domicilio ni en los lugares que frecuentaba, por lo que se ordenó un pedido de captura.



"Tenemos datos de que estaría en la ciudad, de su casa se fue sin sus pertenencias ni su documento" por lo que personal policial trabaja en diferentes puntos de la ciudad "aunque en algunos lugares se complica el ingreso por las recientes lluvias", aseguró.



Asimismo, explicó que también están "esperando que en cualquier momento se presente" por sus propios medios.



Por otro lado, indicó que a la menor le realizaron estudios previstos en el protocolo de abuso y protección para la víctima en el Ministerio Pupilar, el centro de salud de su barrio y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).



Cedrés manifestó que la menor "está muy angustiada" y que "es una situación compleja", por lo que "no se dará mayor información a esta".



El embarazo "es bastante avanzado" y los primeros trabajos lograron recolectar "elementos suficientes para su detención y pruebas de cargo", pero no "hay que acreditar que el hecho sucedió y que él es el autor", concluyó.