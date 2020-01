La Justicia de Mar del Plata está buscando al taxista que trasladó desde la Rambla Casino a un departamento en La Perla a una turista de 29 años y a un cuidacoches, que de acuerdo a la denuncia de la mujer luego abusó de ella, para que colabore con la investigación, informaron este viernes fuentes vinculadas a la causa.

La joven denunció en la Comisaría de la Mujer de General Pueyrredón que en la noche de los festejos de Año Nuevo conoció a un cuidacohes en la Rambla Casino, con quien se trasladó en un taxi a un departamento ubicado en avenida Libertad, y la Justicia quiere determinar la dirección exacta del edificio y localizar al supuesto abusador.

Al mismo tiempo, continúa el análisis de las cámaras de seguridad del Centro Operativo Monitoreo y de los edificios de la avenida Libertad en busca de datos que esclarezcan lo ocurrido, indicó una fuente de la investigación a cargo de la DDI de Mar del Plata.

Fuentes de la fiscalía indicaron que el taxi sería de un "modelo viejito", con la particularidad que le falta el espejo retrovisor interno. Los datos físicos del chofer indican que es un hombre canoso, que en ese momento vestía una remera a rayas.

La fiscal Andrea Gomez, a cargo del caso, comenzó la investigación la noche del miércoles, tras la denuncia de la joven cuya identidad se mantiene en reserva.

"Fui junto a mi cuñada a la zona de La Rambla para participar de los festejos de Año Nuevo. En un momento ella se fue a comprar cervezas y un hombre, que me dijo que era cuidacoches, se puso a hablar conmigo", relató la joven en su denuncia.

"El me invito al departamento y me dijo que mi cuñada iba para allá. Al llegar al domicilio vi que no estaba y empezamos a tener relaciones pero yo no quería", relató.

Fuentes de la fiscalía indicaron que el taxi sería de un "modelo viejito", con la particularidad que le falta el espejo retrovisor interno. Los datos físicos del chofer indican que es un hombre canoso, que en ese momento vestía una remera a rayas.