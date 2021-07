La denuncia de un joven de 21 años de la provincia de Santiago del Estero que contó ante la Justicia que fue abusado por al menos quince personas durante un ritual umbanda, continua bajo investigación.

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, representada por la Dra. Jésica Lucas, continúa con las averiguaciones. En ese marco, la representante del Ministerio Público Fiscal, ordenó que personal de la División Trata de Personas se hiciera cargo de la investigación y es por ello que los efectivos realizaron varias medidas.

Pese al hermetismo con el que la Fiscalía investiga la causa, se supo que los uniformados secuestraron imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona sur de la ciudad aparentemente desde inmediaciones del barrio 8 de Abril hacia el parque Aguirre, donde el joven denunció el presunto abuso.

Según se supo, se incautó material que está siendo minuciosamente analizado para poder ubicar al acusado, un comerciante de nombre Juan Gabriel, cuando trasladaba al joven hacia el Parque de los Niños.

Los efectivos trabajan contrarreloj para establecer la veracidad de los dichos del acusado. En tanto que otra parte de los investigadores habría tomado testimonios a varias personas que solían ver a la víctima trabajando para el acusado. Además, se supo que varios jóvenes que cumplían la misma función que el damnificado ya fueron identificados.

Además, la Dra. Jésica Lucas ordenó que la víctima fuera examinada por el médico forense y entrevistada por los psicólogos, resultados que serían emitidos en los próximos días por los expertos.

Por el momento, las pesquisas no descartan ninguna hipótesis, por lo que todo es materia de investigación.

El duro relato de la víctima de abuso en ritual umbanda:

El hecho habría ocurrido el domingo pasado alrededor de las 22 horas. Según pudo señalar"la zona del Parque Aguirre", de la provincia es el lugar donde habría sucedido el abuso.

Todo habría comenzado a partir de la invitación a "ir a una joda" que le hizo su jefe, uno de los atacantes. Cuando se encontraba en el parque, más precisamente en el sector de los quinchos, “ellos entraron a la camioneta donde yo estaba sentado, y me pusieron una bolsa en la cabeza”.

“Me golpearon y me bajaron. Me llevaban haciendo un bailecito y frente a los quinchos, me hicieron como un ritual, me pedían que me quedara quieto. Tenía una escopeta en la cabeza. Escuché tambores. Hicieron disparos. Había mujeres también”, contó conmovido.

Además sostuvo que lo obligaron a ingerir pastillas. “Me violaban entre varios y me decían que tenía que tragar una víbora que me pusieron en el cuello. Yo me resistía, pero no pude. Me dieron pastillas. Por más de una hora fue todo eso, después me llevaron y me tiraron fuera de mi casa”, relató. Afortunadamente pudo ingresar a su vivienda y en el interior de su habitación se desmayó.