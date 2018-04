Los perros K9, especialmente entrenados, inspeccionaron el patio de la casa en la que vivían los integrantes del Clan Benítez, ubicada en Güemes 3.727, en la ciudad de Bahía Blanca, para saber si allí se oculta algún cadáver enterrado. Como se recordará, dos hermanos de 26 y 24 años y su madre fueron detenidos, acusados de mantener cautivas a dos jóvenes, someterlas a todo tipo de abusos sexuales y hasta a mordeduras de perros. Las víctimas fueron la novia de uno de los sospechosos y la ex del otro imputado.

El operativo de este miércoles a la tarde, donde participaron canes pertenecientes a los bomberos de Punta Alta y del Cuartel Central, se llevó a cabo a pedido del Juzgado de Garantías. Para tomar esta determinación, la Justicia prestó especial atención al relato de las diferentes mujeres que denunciaron a Benítez, quienes mencionaron una recurrente amenaza: "Te voy a matar y a enterrar en el patio".

"Una vez me dijo que me iba a matar a palazos y me iba a enterrar con la misma pala", explicó Karina, una de las chicas que pasó por las manos del clan Benítez, en diálogo con La Brújula 24. Mientras tanto, este miércoles el fiscal Jorge Viego pidió la prisión preventiva para Fernando Benítez y para su mamá, Nélida Esther Llanos, no así para Gonzalo Benítez, el menor de los hermanos, quien ya recuperó la libertad.

De acuerdo al informe policial, una joven de 18 años logró escapar, y con ayuda de un familiar, fue derivada al Hospital Penna, donde contó lo que había sufrido y fue internada en grave estado. Fue así que con la autorización de la fiscalía se dispuso un rápido allanamiento en la casa donde ocurrieron los hechos y se detuvo al sindicado como el principal responsable.

Además, en el fondo hallaron a la otra víctima en grave estado y con lesiones similares a la otra joven. "Ambas mujeres tienen signos de haber sido abusadas y presentan en sus cuerpos todo tipo de lesiones, incluso mordeduras humanas y de perros en miembros superiores e inferiores", dijo uno de los investigadores, quien relató que en el lugar "había dos canes".