Las cámaras relevadas por la Justicia de la localidad de General Rodríguez contradicen por completo la versión del músico Leo García, quien aseguró que lo habían agredido por ser gay.

Por la información que se dio a conocer durante este miércoles, para la Justicia no se trató de un ataque homofóbico tras insinuársele a un hombre, sino como una "pelea de borrachos" y se emitió una alerta a un juzgado de familia por la salud del autor de hits de Morrissey o La Isla del Sol.

Una de las cosas que se descubrió es que la golpiza ocurrió pero no en la cervecería El Gran Capitán de Presidente Perón, como había sugerido una primera versión de los hechos, sino en un kiosko que queda a pocos metros, con mesas en la vereda donde los que vivían en casas contiguas bebían cerveza.

Por lo detallado por testigos, Leo García se presentó a la 1.30 de la mañana, alterado, con un buzo con capucha gris, pidiendo una cerveza que le negaron.

.

La joven que atendía el negocio no lo reconoció en primera instancia a pesar de la cejas afeitadas y según su testimonio, el artista oriundo de Moreno se dirigió a uno de los clientes que estaba disfrutando de una cerveza para supuestamente agredirlo verbalmente. Habría tomado un vaso de la mesa, y por lo que que muestran las cámaras, lo rompió.

Y fue ese el punte inicial del violento episodio, que terminó con los dos jóvenes agrediéndolo tras un nuevo grito de García.

La Policía Bonaerense logró certificar sus heridas ayer por la tarde, un golpe en la frente y otro en un labio, luego de que se presentara en una comisaría de la zona.

Aseguró no querer instar la acción penal, no querer impulsar la causa, pero la fiscalía del caso seguirá con la instrucción. El agresor que lo golpeó no se ve en el video, que lo muestra de espaldas, pero se supone que es un vecino de la zona.

Inclusive aseguran que Leo García minimizó que los golpes fueran por su orientación sexual y también se refirió a sus posteos en Instagram y aseguró que lo hizo porque "se sentía solo", siendo esto un claro pedido de ayuda.

Teniendo en cuenta esta información, el fiscal del caso le solicitó a un juzgado de familia para que intervenga por la situación del cantante.

.

La investigación en curso

La Justicia de General Rodríguez inició una investigación de oficio ante las publicaciones del músico y visitaron su departamento para tomar su declaración en más de una ocasión y Leo García sólo los atendió en una sola y fue escueto al hablar e inclusive se negó a una segunda visita y hasta le pidió a los agentes que no se entrometan en su vida privada.

Finalmente, se presentó en una comisaría cercana y declaró ante personal de la fiscalía del expediente.