La ex pareja de una joven de 26 años que continuaba este vierenes desaparecida desde el sábado a la mañana, luego de haber ido a verlo a su casa en el partido bonaerense de Moreno, quedó detenido, acusado de falso testimonio y de haber incumplido una pena de prisión domiciliaria en una causa por violencia de género a raíz de una denuncia de otra ex pareja.



Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que el hombre, padre de los dos hijos de la joven, identificado como Ariel Alberto González, habría sido la última persona que vio a Camila Aldana Tarocco el sábado a la mañana.



La fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo, le tomó declaración testimonial también a la actual pareja de la joven, un ex soldado voluntario, quien luego fue liberado.

.



En tanto, en relación a González, la fiscal tomó la decisión de dejarlo detenido por haber incumplido una prisión domiciliaria en una causa por violencia de género.



En su declaraciones, González contó que el viernes por la noche había estado con Tarocco y que el sábado a las 6 la había acompañado a la parada de colectivo, tras lo cual no supo más de ella.



También, dijo que ella tenía previsto pasar por un cajero para retirar 10.000 mil pesos por la ayuda social que recibe por sus hijos.



Se trata de Camila Aldana Tarocco, quien sigue siendo buscada por la Policía desde el lunes último, cuando la madre hizo la denuncia correspondiente por "averiguación de paradero", en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

.



Fuentes judiciales informaron que Camila mide 1.60 metros, tiene la tez clara, ojos verdes, el pelo cortado con flequillo y un tatuaje en el cuello, mientras que, cuando fue vista por última vez, vestía pantalón negro, campera con capucha marrón claro y zapatillas rosas.



La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Pontecorvo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Moreno.



Familiares de la chica pidieron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la DDI Moreno - General Rodríguez al número telefónico 0237-4850043.