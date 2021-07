El análisis de las prendas que vestía Santiago "Chano" Moreno Charpentier al momento de ser baleado por un policía el pasado domingo en su casa de Exaltación de la Cruz, la indagatoria del efectivo imputado y la testimonial de la madre del músico, presente al momento del hecho, son las pruebas "clave" sobre las cuales avanzará la próxima semana el fiscal del caso para precisar las circunstancias en las que recibió el tiro el exlíder de Tan Biónica y las responsabilidades policiales.



Mientras tanto, el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Delitos Complejos de Zárate-Campana, el viernes decidió mantener imputado al policía Facundo Nahuel Amendolara (27) por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.



El defensor del policía, Fernando Soto, quien es abogado de la Fundación Chocobar, cuestionó la imputación realizada por el fiscal y aseguró que Amendolara "no quiso lastimar a ´Chano´" y que "no hay el menor elemento que pueda sostener" esa intención, motivo por el cual su comportamiento "debería estar bajo la lente de un exceso en la legítima defensa en relación a lesiones gravísimas".

Facundo Nahuel Amendolara (27) el policía imputado por dispararle a Chano.

.



"Claramente no había una actitud dolosa en su comportamiento", aseguró el abogado.



Soto dijo además que su asistido quiere declarar, por lo que espera ser llamado a indagatoria y, de no ser así, presentará una declaración espontánea.



Esa es una de las diligencias que están pendientes en la causa que instruye el fiscal Zocca, quien investiga en detalle cómo fue el momento en el que el policía le disparó a "Chano" Moreno Charpentier (39) cuando, según testigos, intentó apuñalarlo con una cuchilla aserrada en medio de un presunto brote psicótico.

El cuchillo con el que Chano quiso apuñalar al policía imputado.

Zocca buscará establecer principalmente mediante diversas pruebas si Amendolara le disparó al músico en una situación donde realmente su vida corría peligro o no.



Para ello, envió a peritar por el equipo de Criminalística del Ministerio Público de Zárate-Campana la remera y el buzo que vestía "Chano" la noche del domingo último cuando recibió el tiro.

.



Un investigador afirmó que el análisis de esas prendas es una prueba "clave", ya que por los orificios provocados por el proyectil y de hallarse rastros de pólvora "se puede determinar la distancia desde la cual se hizo el disparo".



"Es una prueba objetiva fundamental que vale más que cualquier declaración de testigos, que pueden ser difusas. Se busca evaluar si el disparo fue o no justificado", aclaró el mismo investigador.

El policía imputado junto a Luis Chocobar, el agente policial condenado por matar a un delincuente.



En tanto, el próximo martes a partir de las 10 se realizará en la sede que la Policía Federal Argentina (PFA) posee en el barrio porteño de San Telmo la pericia del proyectil, la vaina y del arma reglamentaria del policía, de donde se efectuó el disparo.



Según indicaron fuentes judiciales, la vaina de la bala calibre 9 milímetros fue hallada en la escena del hecho mientras que el proyectil fue recuperado en la ambulancia que trasladó al músico al Sanatorio Otamendi y entregado a la División Unidad Búsqueda de Evidencia de la PFA.

.



En busca de saber si Amendolara actuó dentro de un marco de legítima defensa o si hubo alevosía en el ataque, el representante del Ministerio Público llamará a testificar a todas las personas que estuvieron presentes la noche del domingo en la vivienda del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.



Ellas son Esteban Charpentier y Oscar José Ottonello, tío y padrastro de "Chano", respectivamente; el médico psiquiatra Gonzalo Caligiuri; Héctor Pain, chofer de la ambulancia de la obra social Osde; Juan Marcelo Giménez y Emily Torrico Céspedes, enfermero y médica clínica de la empresa Mas Vida; Juan Manuel Zanandrea, médico a cargo de la ambulancia, y Javier Hernán Blanco, vecino del lugar quien vio a Chano" antes, " perdido en tiempo y espacio", dijo.



Estas personas, además de los oficiales Mariano Andrés Giacco y Vanesa Jeanette Flores, compañeros del imputado, ya declararon ante los efectivos de la PFA a cargo de la pesquisa, aunque ahora serán citados nuevamente para exponer frente al fiscal, quien días atrás inspeccionó la escena del hecho justamente para poder poner en contexto los dichos de cada uno de los testigos.

.



Una de las declaraciones más importantes que espera recibir Zocca es la de Marina Charpentier, la madre del músico, la única testigo que aún no se presentó a exponer, ya que desde el primer minuto permanece junto a su hijo en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra internado.



Si bien Zocca "mantiene contacto fluido" con Charpentier, según las fuentes, necesita incorporar formalmente su declaración al expediente.



Cabe destacar que a poco del ataque, la madre de "Chano" dijo que su hijo no la había agredido y puso en tela de juicio el accionar policial, aunque luego, en una única declaración que realizó ante la prensa en la puerta del sanatorio Otamendi, aseguró que "no está en contra de la policía", que en el hecho "solo hay víctimas" y que "una es su hijo".

.



Sobre el estado de salud del artista, quien a raíz del disparo debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas, la madre dijo ayer esta agencia que "le bajaron la sedación y está sin respirador". Además, ya fue trasladado a sala común.



El episodio sucedió pasadas las 23 del domingo pasado, en la casa de 'Chano', cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar al músico, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.



Ante esta situación, de acuerdo con los testigos, el exlíder de la banda Tan Biónica se violentó, atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar a Amendolara, quien le disparó.