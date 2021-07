Horas antes a que se originara el tenso episodio en el que el músico, Santiago "Chano" Charpentier recibió un disparo de un policía en su casa de un barrio semicerrado de Exaltación de la Cruz, luego de haber querido atacar al agente policial con un cuchillo, él mismo había llamado al 911 para "acusar a su madre" de que lo "quería judicializar y meter en un psiquiátrico". Tras la comunicación, la secuencia de lo que sucedió posteriormente, dejó al exlíder de Tan Biónica en grave estado de salud, como consecuencia del impacto de la bala que recibió. Sin embargo, sobre el hecho acontecido hay versiones encontradas.

Luego que se hiciera público que Chano estaba en grave estado tras ser baleado en su casa por un agente policial, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que la policía recibió un llamado al 911 de la madre del músico porque “había una persona con una reacción psicótica, que estaba con un cuchillo amenazando a ella y a los médicos que fueron a atenderlo”.

Según su relato, “cuando llegó la Policía, (el cantante) quiso atacarlos con cuchillo y el efectivo hizo lo que tenía que hacer: lo neutralizó”. En referencia al disparo que recibió el músico a poca distancia y que lo dejó grave.

Chano fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi donde fue operado y le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas.

“Hasta ahora no hay ningún elemento que se determine” que el agente haya actuado ilegalmente y por ello “no está detenido”, explicó Berni.

Además, el ministro detalló que al ex líder de Tan Biónica tuvieron que sedarlo para subirlo a la ambulancia, y remarcó que cuando terminó el efecto del sedante el artista “se despertó en la ambulancia y volvió a atacar a la madre, a la que hubo que poner nuevamente delante de la ambulancia para que no la lastime”.

Sin embargo, la versión de Berni fue rebatida por la madre del músico, Marina Charpentier quien aseguró que su hijo "no tuvo un brote psicótico", sino que "fue un cuadro de excitación psicomotriz”.

En esa línea, afirmó que Chano no atacó a nadie con un cuchillo y cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad: “Entró un policía de menos de 20 años y le disparó sin motivo. Esto es una locura”.

”Solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada, pidiendo que lo internen. No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer”, aclaró.

En esa línea, agregó: “Él solo se lastimaba a sí mismo. Había médicos, enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Eran 10 contra uno”.

Marina Charpentier además explicó el motivo por el que había ido a la casa de su hijo. “Yo ese viernes pedí que lo internaran, vinieron tres ambulancias y dos patrulleros. Me sacaron de la casa y me dijeron que soy una intrusa en esa situación. Quedó todo en la nada. La ley de salud mental no ayuda a los adictos”, dijo.