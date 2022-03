Minutos después de las 9.30, Marcelo Macarrón llegó a los tribunales de Río Cuarto donde escuchará los cargos en su contra y mañana declarará ante el jurado popular. Esta acusado de ser el autor intelectual del crimen de su esposa, Nora Dalmasso, cometido en esa ciudad de la provincia de Córdoba, en 2006.

Un crimen que tuvo gran repercusión, cuando aún no se hablaba de femicidio.

El médico llegó acompañado de los dos hijos que tiene con la víctima. "¡Déjenlo en paz!", dijo su hija mientras ingresaban.

"Vinimos a acompañar a papá en este duro momento", dijo a Cadena 3 Facundo Macarrón el hijo de Nora. "Confiamos en que habrá sentencia justa", señaló.

"Vamos a declarar como testigos y confiamos en que habrá una sentencia justa, que contemple la inocencia de mi padre en un proceso lleno de irregularidades", señaló.

"Llevamos más de 15 años sin saber quién es el asesino, que anda suelto", resaltó el joven diplomático de 32 años regresó del exterior para estar presente en el juicio.

“Es muy difícil después de tantos años que se pueda esclarecer”, aseguró Macarrón.

Macarrón calificó ante los periodistas que los esperaban, de “mamarracho” todo el proceso de investigación y la elevación a juicio por parte del fiscal Luis Pizarro.

Dijo que tiene “expectativas muy buenas” con respecto al desarrollo del debate oral.

“Vivo esta situación con mucha angustia”, señaló, y que sintió “muy ansioso” por todo lo que está viviendo.

El debate, del que participan 8 jurados populares, 4 mujeres y 4 hombres. El juicio está a cargo de los jueces técnicos de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación, de Río Cuarto, Daniel Antonio Vaudagna, Natacha Irina García y Gustavo José Echenique Estevez. El fiscal de juicio es Julio Marcelo Rivero.

Está acusado de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”. El juicio podría durar tres meses.

Facundo Macarrón también fue investigado por el asesinato de su madre.

Mañana, el mismo Macarrón lo confirmó, que va a declarar, como imputado no está obligado a hacerlo, ni jura decir verdad.

Luego se emepezarán a escuchar a los 300 testigos, entre familiares, amigos de la víctima y del acusado, vecinos del Barrio Villa Golf, policías y peritos, fueron citados para declarar en el marco del proceso.

La familia Dalmasso no se presentó como querellante.