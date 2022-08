El tercer y último juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, terminaría a mediados de octubre, según los cálculos de las fuentes judiciales consultadas.

Para que el Tribunal Oral 4 de San Isidro de su veredicto sobre el ex vecino Nicolás Pachelo, y los dos ex vigladores José Ortíz y Norberto Glennon, aún faltan cerca de 80 testigos por parte de la Fiscalía. La defensa del principal imputado presentó una lista de 12 personas para declarar. Entre los que no están la madrastra ni los hermanos, la mujer ya declaró en su contra al ser citada por la fiscalia.

Nicolás Pachelo en una de las audiencias junto a su abogada. Foto Télam

Si están en la lista están Oscar Sierco, el ex gerente de la funeraria Casa Sierra contratada para la inhumación de los restos de María Marta, Santiago Biasi, el segundo médico que revisó el cuerpo y quien sostuvo haber advertido los orificios en la cabeza, Susan Murray quien era presidenta Missing Children, cuando la víctima era vicepresidenta. Todos ellos declaron en en el juicio contra Carlos Carrrascosa en 2007, pero esa vez fueron citados por la fiscalía.

Un juicio en el que intercambio de roles es permanente. Los testigos que antes eran de la fiscalía, ahora son de la defensa y viceversa. Quienes fueron testigos, ahora están en el baquillo de los acusados. Y en el caso del viudo Carrascosa, que fue imputado, condenado y finalmente absuelto, es por primera vez particular danmificado.

Y en lamisma sala en la que fue condenado por el encubrimiento del crimen declaró como testigo. El viudo ya comenzó a prensenciar algunas de las audiencias.

Pachelo, que está detenido en la Unidad 9 de La Plata por la causa de los robos, es trasladado por el Servicio Penitenciario a todas las audiencias porque así lo quiere ya que no es su obligación estar. Toma notas, ya ha pedido varias veces hablar frente a los jueces, en general para dar respuesta inmediata a los dicho por los testigos. En la útima vez aceptó preguntas de la fiscalía, antes no lo había hecho.

A 20 años del crimen no se esperaban que sugieran situaciones o declaraciones nuevas. Sin embargo, ayer fue autorizado por los jueces que se cite al hermano del imputado Francisco Pachelo tras las declaraciones del hermano de María Marta, John Hurtig y del vecino Michael Taylor.

Estos dos testigos sostuvieron que está persona les dijo que sabía que su hermano había matado a María Marta. Los fiscales pidieron que sea llamado a declarar. Un testigo lo hace bajo juramento de decir verdad. Si un dice algo contrario a lo que dijo otro las partes pueden pedir el careo. Habrá que esperar a ver qué declara Francisco.

Hurtig aseguró que también le dijo que días antes del crimen compró municiones calibre .32 largo. Según declaró esa información ya la había aportado a los primeros investigadores del caso, pero que el entonces fiscal Diego Molina Pico decidió no profundizar en esa línea.

Otro de los testimonios que no se esperan es el relato del preso, que murió el años pasado, a quien Pachelo le habría confesado el crimen. La hermana de Marcelo Maradei, que compartió un tiempo detenido junto a Pachelo, sostuvo que su hermano le confesó que el principal acusado mató a María Marta y le reveló que había descartado el arma en una alcantarilla del ramal Pilar de la Panamericana.

María Marta García Belsunce junto a su marido Carlos Carracosa.





En cuanto al nuevo análisis de las comunicaciones, declaró el comisario inspector Christian Blanco, quien aseguró tras ver las llamadas entradas y salientes del celular del acusado que existieron dos comunicaciones que impactaron en las antenas de telefonía que rodean el Carmel: una de ellas fue a las 19 horas 10 segundos, y la segunda a las 19 horas, 32 minutos y 45 segundos.



Pachelo declaró que cuando salió del country a las 18.59 se dirigió a la Ciudad de Buenos Aires a encontrarse con su madre para ir a comprar un regalo a un shopping Paseo Alcorta. Esta nueva información lo contradice, según los investigadores.



Alejandro Elorz, fue uno de los jefes policiales que participó en las primeras diligencias que se realizaron en la casa de la víctima, y dijo que "según los elementos recolectados y todo lo ocurrido con posterioridad de este evento, todo hace presumir que el señor Pachelo fue el autor del homicidio". Dijo que Molina Pico desestimó sus sugerencias.



Ya declararon Walter Mantovani y Miguel Ángel Monzón, encargado y mozo del bar de la estación de servicio a quienes del lunes 28 de octubre de 2002, cuando se suponía que María Marta había tenido un accidente en la bañera de su casa, les preguntó: "¿Che, saben algo de la mujer que mataron en el country?".



También ya dio testimonio el médico forense Héctor Moreyra, que realizó la autopsia al cuerpo de María Marta García Belsunce, consideró que el crimen fue "mínimo una hora antes" de que los médicos le realizaron maniobras de reanimación. La estimación respecto a que el homicidio se cometió entre las 18.30 y las 19.



Las cámaras de seguridad del country registraron la salida de Pachelo a las 18.59.



El perro "Tom" de la víctima y su marido es uno de los temas presentes en el debate. Ya que según María Marta , Pachelo se lo había secuestrado y pedido rescate. Son varios los testigos que se refieron al tema y el propio Pachelo pidió la palabra para negar los hechos. El perro nunca apareció. De hecho al momento del crimen la víctima tenía otra mascosta. Según los testigos María Marta tenía miedo de Pachelo por ese hecho y pidió en reuniones de vecinos en Carmel que el ahora imputado sea expulsado del country. Esto también fue declarado por el viudo.

Carlos Carrascosa el día que fue a declarar. Foto Télam.

Para la fiscalía, Pachelo es la última persona en cruzarse con la víctima antes de que fuera asesinada, según tres testigos que en ese momento eran adolescentes. Pachelo dijo que estaba corriendo para ir a buscar el auto porque su hijo había quedado solo en la casa.



Según sostiene la fiscalía y lo intenta demostrar con los testigos es que el modus operandi de Pachelo es el mismo, se trata una serie de causas en las que fue condenado o detenido por cometer robos en casas de vecinos, amigos o conocidos. Por eso querían que el juicio por los robos y el del homicidio se hiciera junto. Para los fiscales a María Marta la mataron porque descubrió a los ladrones que habían entrado a su casa.

De la casa faltó cofre metálico de la asociación Damas del Pilar que María Marta de que ella era tesorera. Carrascosa lo confirmó en su declaración.



La defensa, a través de los dichos del propio imputado, sostiene que no hay testigos directos del crimen, nadie lo vio por ejemplo huir de la casa de María Marta, armado o ensangrentado.



Nunca fue hallada el arma homicida. Pachelo, quien nunca habló mucho con la prensa, También decidió abrir redes sociales, que ahora no maneja él tras los problemas que le trajo por no estar haciendo uso del celular como estaba autorizado, en el que busca dar a la sociedad su versión de los hechos. En sus declaraciones ante los jueces sostuvo su inocencia.

Habrá que esperar para ver si finlamente la Justicia puede dar respuesta de quién o quienes mataron a María Marta.