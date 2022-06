Finalmente se realizó la audiencia previa al juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel de Pilar, pero aún no hay fecha de debate oral, según informaron fuentes judicailes a Cronica.com.ar.

El juicio iba a comenzar el 1 de junio pero hubo distintas dilaciones que hacen que ahora no se sepa cuándo va a empezar el tercer y último juicio posible por el caso.

En la audiencia de ayer, en a que estuvieron los jueces, los fiscales y los abogados de las partes, hubo discusiones en torno a la prueba. Pero además el Tribunal espera para poner nueva fecha que se resuelvan los planteos de nulidades y una recusación presentada por las defensas de los acusados.

Según fuentes judiciales, ya no habría otra audiencia, si no que se notificaría a las partes la fecha de juicio, pero no se sabe cuándo va a ser esto.

Antes deben resolverse distontos recursos en instancias superiores. Hay un planteo por la prueba en Casación y otro de recusación. Pero también uno de nulidad que está en la Cámara.

"Nada depende de nosotros ahora", sostuvo una fuente con acceso al expediente.

Este es el último juicio que se va a hacer por este caso, porque el delito prescribió salvo para las tres personas que serán juzgadas.

La semana pasada la audiencia preliminar se postergó porque uno de los jueces estaba de licencia médica. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro notificó a las partes que se suspendía hasta ayer, cuando finalemnte se realizó-

El Tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Rossi, Federico Ecke y Esteban Andrejin, serán quien vecino del country Carmel Nicolás Pachelo y a los ex vigiladores iba a comenzar el 1 de junio, pero como uno de los jueces contrajo Covid-19.

Los fiscales le propusieron a la defensa del principal imputado, Pachelo, preso en la Unidad 9 de La Plata, que sea sometido a un juicio por jurados, pero el abogado Roberto Ribas lo rechazó al afirmar que lo iban a "linchar".

La acusación contra Pachelo y los entonces vigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45) es por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" en perjuicio de María Marta, delitos que prevén prisión perpetua.

En este juicio el viudo Carlos Carrascosa es particular damnificado, con la asistencia del abogado Gustavo Hechem. Después de que fue imputado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio. Estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad. Fue absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema en 2020. También será uno de los 145 testigos.