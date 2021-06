Tras una semana de búsqueda, los más de 400 policías afectados al operativo para encontrar a Guadalupe Lucero en San Luis creyeron tener un dato certero. A las 18 de este miércoles, rodearon para luego empezar a ingresar en la manzana "R" del barrio en que fue vista por última vez la nena de 5 años, en la capital provincial. Por la noche, no sólo no la habían hallado sino que se dieron cuenta de que se trataba de una broma de mal gusto.

Los efectivos habían sido alertados por una joven que recibió un llamado. “Está en la manzana 'R'. ¿Vos sos la tía?", contó la vecina de la familia de la menor que le avisaron.

Y, en diálogo con la prensa, agregó: "Les dije que me llamaran en 15 minutos, que iba hasta donde está el papá, pero me cortaron. No entiendo por qué dieron justo con mi número”.

Los medios locales y nacionales también habían llegado al lugar señalado por la joven, distante a unas cinco cuadras de la casa donde los padres de la niña y otros familiares se dan fuerza para soportar las horas de angustia a la espera de novedades.

La Policía verificó que se trató de una falsa alarma. El número quedó registrado en el celular de la vecina que recibió el aviso y los investigadores lo registraron para su posterior rastreo.

Los agentes, además, realizaron un operativo cerrojo que se extendió hasta la Autopista de las Serranías Puntanas, porque los padres de Guadalupe denunciaron que vieron salir a una camioneta gris que cargaba un freezer en el que podría caber una persona.

Pero el resultado también fue infructuoso, en línea con el anteriormente efectuado por un misterioso auto negro.

Guadalupe fue vista por última vez en la tarde del lunes 14 de junio frente a la casa número 5 de la manzana “H” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital provincial, donde celebraba junto a parte de su familia el cumpleaños de su tía, quien reside en esa vivienda.