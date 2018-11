El abogado de la familia de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata, pidió penas de prisión perpetua para dos de los acusados y una condena de cuatro años y medio para el tercero, durante el juicio que se lleva adelante en esa ciudad.

El querellante Gustavo Marcelliac reclamó la máxima pena para Matías Farías (25) y Juan Pablo Offidani (43) y 4 años y seis meses de prisión para Alejandro Maciel (61).

A los dos primeros los acusó de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y por realizarse en cercanías de una escuela, y abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio. Para el querellante, Farías fue el autor del abuso sexual y femicidio, mientras que Offidani actuó como partícipe necesario. En tanto, consideró a Maciel como encubridor, por lo que reclamó una pena mucho menor.

Durante la audiencia, cuando Marcelliac terminaba su alegato, Farías comenzó a gritar "yo no la violé, no la empalé, ni nada", lo que obligó al Tribunal Criminal Oral 1 a ordenar que lo desalojaran de la sala. Mientras los penitenciarios lo retiraban, el acusado volvió a gritar "me estás pidiendo perpetua de onda y yo no maté a nadie, ni violé a nadie, ni nada".

Además, la querella consideró que "no es importante si Lucía murió por el dolor que le provocó el abuso sexual o si fue abusada con un objeto" y resaltó que se está ante "adultos que reclutaban menores en la puerta de una escuela para venderles droga y satisfacer sus necesidades sexuales", en el marco de "un juego perverso y cruel" que terminó con la vida de la adolescente.

El pasado viernes, el fiscal Daniel Vicente pidió prisión perpetua para Farías como autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor".

Para Offidiani reclamó 18 años de prisión como partícipe necesario de ese delito, mientras que pidió la absolución de Maciel, ya que durante el juicio los especialistas descartaron que el cuerpo de la menor haya sido lavado.