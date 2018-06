En la última semana, y ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa, Nahir Galarza había amenazado con suicidarse si se exhibía un video de ella teniendo sexo con Fernando Pastorizzo.



A partir de esta confesión de Nahir, Google Trends registró un pico para las búsquedas de los términos "video Nahir Galarza".

Por su parte, Xvideos.com, uno de los sitios porno más populares, tiene como principales tendencias en Argentina a " Nahir Galarza" y "Nahir".



La inmensa cantidad de búsquedas generaron una tendencia y, por ende, una pestaña propia en la lista de términos: el nombre de la joven presa es el único en la lista junto al del actor porno "Jordi El Niño Polla", uno de los más famosos del planeta.

Inesperado. Nahir llegó a un sitio porno.

El video íntimo de Nahir y Fernando no fue exhibido en el tribunal y lógicamente no está en el sitio. Sin embargo, llama la atención que otras filmaciones llevan el nombre de la joven, pero con actrices que obviamente no son Nahir Galarza.