Finalmente, Marcelo Galarza y Yamina Kroh no declararon este lunes y, según informaron fuentes de la defensa, lo harían recién el jueves, junto a la declaración de la propia imputada.

Los padres Nahir hasta el momento no han presenciado ninguna audiencia porque figuran entre los testigos que han sido convocados a declarar y hasta tanto no lo hagan, no podrán acudir a las audiencias.



Galarza y su esposa acudieron a los Tribunales para el inicio del juicio. Llegaron pocos minutos después que lo hizo su hija, pero debieron abandonar rápidamente el lugar cuando se les informó que no podía estar presentes hasta tanto no sean llamados a declarar.

Esta es la última semana de audiencias, o por lo menos así se espera, porque existe la posibilidad que debido a la cantidad de testigos que aún falta declarar, el jueves se realicen los alegatos de clausura de las querellas y de la Fiscalía y si se extienden demasiado, pasaría al lunes el alegato de la defensa.

Hasta el momento todo se viene desarrollando de manera normal, cumpliéndose con los pasos previstos desde un principio, pero la dinámica del juicio puede alterarse por cualquier imprevisto. Si todo se realiza de acuerdo a lo establecido desde el día uno, el jueves 28 de junio podría conocerse el adelanto del veredicto. Para ese mismo día se espera que declare la imputada y sus padres.

En la audiencia de esta jornada se escuchó el testimonio de varios testigos acercados por la defensa, entre ellos un amigo y una compañera de facultad de Nahir.



Giuliana Vega, de 20 años, dijo que en una visita que le hizo en su lugar de detención, Nahir le negó que le perteneciera un supuesto "diario íntimo" suyo que había hecho circular quien ofició un tiempo como "vocero" de la familia, Jorge Zonzini.

También declaró la oficial Tamara Castro, que durante cuatro años prestó funciones en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, y fue consultada sobre la manipulación de pistolas 9 mm.



"No se puede escapar el arma de la mano si está bien empuñada", afirmó y ante una pregunta del fiscal Lisandro Beherán indicó que cualquier persona puede aprender a usar un arma así a través de internet.

Para este martes, se espera la presentación de la abuela paterna de la acusada, quien habría sido testigo de la pelea entre Nahir y su novio el 25 de diciembre, mientras que los alegatos finales de la Fiscalía y la Defensa comenzarían el lunes próximo.