El endoscopista Diego Bialolenkier, imputado por "homicidio culposo" junto a la anestesista Nélida Puente por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin en 2018, aseguró este lunes, en la sexta audiencia del juicio, que el endoscopio "funcionaba correctamente", mientras que desde la querella aseguraron que "tienen en claro el grado de responsabilidad de los imputados".



"Probé el equipo, le realicé todas las pruebas y todo funcionaba correctamente. Si hubiera un error no realizo el estudio", aseguró Bialolenkier, que declaró este mediodía más de dos horas y media ante el juez Javier Anzoátegui, titular del Tribunal Oral y Correcional número 8.



"Estoy muy dolido, esto me cambió la vida totalmente. No duermo, estoy bajo tratamiento, tuve que evitar la TV, estoy hace un año y medio sin trabajar y sufro ataques de fobia", dijo el endoscopista, quien lloró en varias ocasiones durante su declaración, en la que también presentó un power point sobre cómo funcionan los endoscopios.

"Estoy muy dolido, esto me cambió la vida totalmente. No duermo, estoy bajo tratamiento, tuve que evitar la TV, estoy hace un año y medio sin trabajar y sufro ataques de fobia"

"Juro por mis hijos que no puede haber una lesión esofágica en la cara anterior si el endoscopio se apoya sobre la posterior", aseguró Bialolenkier para contradecir el informe de la autopsia del Cuerpo Médico Forense que aseguró que había una lesión de 3 milímetros en esa área.



En ese sentido, el endoscopista deslizó que "pudo haber sido por la entubación endotraqueal" a cargo de Puente lo que originó la lesión en el esófago de Pérez Volpin.



"El tubo nunca entró al esófago, nunca pasó la boca porque era muy grande la hinchazón que tenía la paciente", dijo Eduardo Gerón, abogado de Puente, y aseguró que "los forenses dijeron que cuando se suspendió el procedimiento las lesiones ya se habían producido".



LEE TAMBIÉN: Sacco ratificó que Débora Pérez Volpin "estaba normal" antes de la intervención



Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, aseguró este lunes, al finalizar la sexta jornada del juicio, que "tiene muy en claro el grado de responsabilidad" del endoscopista y la anestesista en la muerte de la legisladora porteña.



"Tenemos totalmente en claro el grado de responsabilidad de los dos imputados. Los veo cada día mas responsables", dijo Pirota al finalizar la jornada del juicio que tuvo como punto más importante como la declaración de Bialolenkier.



"La declaración (de Bialolenkier) fue desde un punto de vista técnico y tratando de explicar que la endoscopia no puede generar una lesión de esta naturaleza, pero no nos pudo dar ninguna respuesta a por qué pasó lo que pasó", aseguró Pirota sobre la ampliación que brindó el endoscopista.

"Tenemos totalmente en claro el grado de responsabilidad de los dos imputados. Los veo cada día mas responsables".

"Si todo se hizo bien, ¿para qué se le hace firmar un consentimiento a la paciente de que existe la posibilidad de perforación y hemorragia?", cuestionó Pirota, y agregó que "no reconoció un error ni como hipótesis".



En tanto, con la declaración del endoscopista, desde la familia de Pérez Volpin se volvió a insistir sobre un posible "encubrimiento" por parte de los directivos del sanatorio La Trinidad, donde la periodista murió el 6 de febrero del año pasado tras realizarse una videoendoscopía digestiva alta.



"Nosotros, en la clínica vemos un rol de encubrimiento desde el principio, tenemos pruebas. Faltan las imágenes del quirófano, falta el video y las fotos de la endoscopía. Demasiadas irregularidades todas juntas", afirmó Pirota.



LEE TAMBIÉN: Cardiólogo que intentó reanimar a Pérez Volpin: "No había chances de sobrevida"



El abogado dijo que van a "analizar en estos días qué penas vamos a pedir", y manifestó estar "muy conforme con el desarrollo del juicio, fue muy ordenado y muy serio".



El juicio oral y público continuará el jueves a las 12 con la declaración de una testigo presentada por parte de la defensa del endoscopista, mientras que para el viernes desde las 8.30 están previstos los alegatos y el veredicto.