Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina continúa en la búsqueda del joven de 18 años que permanece desaparecido desde el sábado a la noche, cuando volvía de trabajar en la lancha "trucker" por el río Luján, la cual fue chocada por otra embarcación a la altura del partido bonaerense de San Isidro.



Los efectivos realizan un rastrillaje en una área de 40.000 metros cuadrados, entre el Río Luján y Canal Vinculación, donde participan buzos del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, ocho embarcaciones y medios terrestres que brindan apoyo para la búsqueda y el mantenimiento de la seguridad en el área, se informó oficialmente.



El siniestro ocurrió el sábado aproximadamente a las 21 cuando una lancha a motor, con siete personas a bordo -entre ellas dos menores-, que intentaba ingresar al club náutico Amarras del Norte chocó contra otra embarcación, tripulada por Martín Barrios que regresaba de trabajar en una isla de la zona y permanece desaparecido.

El timonel de la lancha quedó imputado en la causa que lleva adelante el fiscalde la, y el test de alcoholemia que le realizaron resultó negativo., la mamá del joven desaparecido, sostuvo el lunes que su hijo volvía deen una isla de la zona, donde trabaja de lunes a sábados. Junto a él -en una moto de agua- regresaba uno de sus hermanos, que fue el que dio el aviso de alerta.La mujer dijo que Martín "no tenía chaleco salvavidas puesto", de acuerdo a lo que le comentó su otro hijo que lo acompañaba.

La familia del joven desaparecido, sostiene que él conocía la ruta ya que "la navegaba todos los días". En esa línea, Sharon, la hermana de Martín, indicó que "tenía todos los papeles de la embarcación en regla".

“Martín no empezó hace poco a navegar. Se le cruzó la lancha y lo pasó por encima”, lamentó, su hermana.

Durante el fin de semana circularon versiones extraoficiales de que el joven desaparecido se encontraba corriendo picadas con una moto de agua, no obstante desde Prefectura lo negaron. “Hasta acá es nada más que una versión, yo no puedo confirmar nada, me resulta ilógico que una moto de agua esté corriendo picadas con un tracker. No tenemos nada que haga presuponer una picada”, dijo el sábado el jefe de la Prefectura de San Isidro, Pablo López a Télam.

Además, detalló que había luna llena la noche en que se produjo el choque. “La visión era bastante buena, no había nubes —dijo—. Nosotros apostamos a buscar siempre una persona con vida, nunca un cuerpo”.

La familia, desde las redes sociales, exige que se difundan los videos de las cámaras de seguridad del club Naútico Amarras del Norte, frente del cual se dio el siniestro para dilucidar cómo fue embestida la embarcación en la que iba Martín y su hermano.

Interviene en el caso a la Unidad Fiscal de Instrucción de Rincón de Milberg, a cargo de Jorge Sebastián Fitipaldi.