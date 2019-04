El dueño de una remisería de la localidad bonaerense de Villa Domínico dijo que el comisario muerto en el tiroteo entre policías ocurrido el viernes pasado en Avellaneda lo había extorsionado el mes pasado para no clausurar su local.

El comerciante, de nombre Daniel, declaró a C5N que reconoció al fallecido comisario Hernán David Martín (43) como quien encabezó la maniobra junto al policía Eduardo Ángel Franicevich, quien permanece detenido por el enfrentamiento.

El cuerpo del policía acribillado.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal a cargo de la causa por el tiroteo, María Soledad Garibaldi, de Avellaneda, no hay radicada una denuncia formal sobre lo relatado por dicho comerciante aunque aclararon que van a investigar si se realizó en alguna otra dependencia de la zona.

Según Daniel, la extorsión en su contra ocurrió "hace aproximadamente un mes" cuando la recepcionista de su agencia lo llamó para avisarle que "había un allanamiento de la DDI Avellaneda" en el local. "(En la agencia) Me encontré con esta persona (por el comisario Martín) y dos más que me intimaron a presentar todos los papeles de habilitación del local. Yo tengo todo al día, entonces empezaron a buscarme cosas raras y ahí me di cuenta de que habían venido de mala fe".

Imágenes de una noche de terror en el Acceso Sudeste.

El comerciante relató que los policías le dijeron que sus "empleados estaban en negro" y "que tenía autopartes ilegales", tras lo cual "amenazaron con clausurar el negocio". "Yo no quería ponérmelos en contra porque la represalia podía venir por otro lado. Le dije 'decime qué puedo hacer para que no me cierres el negocio' y él me respondió: 'Bueno, mirá, yo no te voy a decir cuánta cantidad de plata me tenés que dar pero fijate lo que podés y dáselo al gordito', que era uno de los que estaban con él", indicó Daniel.

"Yo agarré mil quinientos pesos, los puse dentro de un sobre y en un cuaderno y se lo di al gordito", continuó el denunciante, quien detalló que a ese "gordito" lo reconoció luego por su apellido como Franicevich. Luego, el comerciante contó que los policías se movilizaban en un Toyota "Ethios blanco con vidrios polarizados" y que él tomó la patente cuando se iban. "Cuando vi el auto en la secuencia del tiroteo del viernes lo relacioné. Después cuando le vi la cara (a Martín) en la tele me di cuenta de que era la persona que me había extorsionado. Fue muy fácil reconocerlo", afirmó.

Daniel aclaró que "hace veinte años" que trabaja en la zona y que "jamás" había tenido "problemas de ese tipo". "Fue un hecho aislado, por eso me llamó la atención", sostuvo el comerciante y añadió que luego del hecho en su agencia él habló con otros policías que conoce que le dijeron que le "convenía no denunciarlos" porque "las cosas podían ser peor". "La lectura que hice fue que me podían armar una causa como en este caso del tiroteo, o algo parecido", concluyó.