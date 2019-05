Ricardo Russo, el pediatra del Hospital Garrahan detenido acusado de compartir material pedófilo en internet, despertó la preocupación de la sociedad por ser un profesional de la salud con una conducta tan reprobable como el tráfico de material sexual en el que se involucra a menores de edad.

Al respecto, el psiquiatra Hugo Marietan analizó: "El pedófilo tiene un coto de caza especial porque siente atracción sexual en un grupo donde ninguno puede sentir deseo porque los chicos no tienen elementos secundarios que provocan la exitación sexual".

"Los pedófilos siempre están deambulando donde hay menores. Ellos tienen que utilizar un método de acercamiento, identificar cuál es el gusto que impera en los chicos y desde ese momento desarrollan una técnica de acercamiento que se perfecciona a medida que el pedófilo tiene resultados positivos. Suelen ser amables y caristmáticos", describió.

Sobre qué es la pedofillia, comentó: "Es una perversión, significa que está por muy fuera de lo normal si bien no es una enfermedad ni un trastorno es una condición sexual anómala. Es una enfermedad social, cada uno tiene su gusto por las caracterísitcas que lo estimulan de un chico."

Sobre el caso particular de Russo, dijo: "Me gustaría que se hable de mounstruo más que de un pediatra. Es un repugnante, es un perverso disfrazado de pediatra porque no debemos involucrar a mucha gente de honor". Y remató: "Hay manuales de estos asquerosos que dicen 'bueno a partir de los dos años' y este asqueroso pasó ese límite. Estamos en presencia de un mounstruo muy agresivo y extremo".