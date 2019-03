La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió un comunicado en el que explica los motivos por los cuales pudieron ingresar al país por el aeropuerto internacional de Ezeiza dos iraníes con pasaportes israelíes falsos.



Los iraníes permanecen actualmente detenidos en dependencias de la Policía Federal y serán trasladados este lunes a primera hora a los tribunales federales de Comodoro Py.



Migraciones atribuyó la posibilidad de que los iraníes hayan podido ingresar al país a errores de "personal de supervisión" que no siguió el "protocolo" previsto desde hace dos años para situaciones que se sospechan irregulares.



El texto del comunicado es el siguiente:



"Dada la difusión respecto del arribo al país de dos iraníes portando pasaportes israelíes falsos el martes pasado por Ezeiza, quienes luego fueron detenidos, la Dirección Nacional de Migraciones informa que al producirse esos dos tránsitos funcionó correctamente el Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam) que se utiliza en el control de entradas y salidas del territorio, como el sistema de interpol I-24/7 que dio la alerta por posible documentación robada/perdida y el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), que detectó inconsistencias entre los pasajeros embarcados en España y los que desembarcaron en Ezeiza".



Agrega la DNM que "sin embargo, lamentablemente, el personal de supervisión que debía autorizar el ingreso de los dos extranjeros no verificó adecuadamente la información de que disponía, máxime cuando además existe hace más de 2 años un protocolo para tales casos que advierte al personal que debe tenerse el máximo cuidado con este tipo de alertas, en particular cuando surgen respecto a pasaportes de determinadas nacionalidades, entre ellas israelí, en razón de haberse detectado fraudes con esa documentación".



Añade Migraciones que "el 95% de los casos similares, que son decenas de miles, refieren a extravíos o robos que son subsanados con un nuevo pasaporte que le extiende a la persona que viaja el país donde se documenta".



"Detectada la situación, paralelamente se prosiguió con otras instancias de investigación, sobre todo con Israel (por tener los pasaportes esa nacionalidad, donde estaban registrados como “robados”) y con España, de donde provenían antes de llegar al aeropuerto internacional", puntualiza el organismo de contralor.



Añade que "tras identificar Migraciones el error cometido por los dos funcionarios, fueron suspendidos de inmediato en sus funciones y se inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes".



Explica por otra parte que "este error humano se da en un contexto de incorporación y mejoramiento de la tecnología por los sistemas e información online implementados por el organismo en los últimos tres años, ya que antes del Gobierno del presidente Mauricio Macri muy difícilmente se habría podido detectar la irregularidad. Ahora se pudo relevar la falla humana y enmendarla. Se identificó a los sospechosos y Migraciones colaboró con las detenciones".



Sostiene Migraciones que el Estado Nacional "trabaja en base a un sistema más seguro que implica la complementación con la Justicia, las fuerzas de seguridad y áreas de inteligencia de distintos países".



"El último año -indica Migraciones, finalmente-, se produjeron más de 73 millones de ingresos y egresos del país -entre extranjeros y argentinos- por medio del Sicam, que es una plataforma donde confluyen el Registro de Aptitud Migratoria (con las órdenes de captura, prohibiciones de ingreso y egreso del país), el protocolo de alertas I24-7 (conectado a Interpol Internacional con sede en Lyon que cuenta con todos los registros globales de restricciones); el API (Información Anticipada de Pasajeros), consistente en un listado de viajeros y tripulantes que proveen las aerolíneas internacionales y los cruceros al momento de cada cierre de vuelo o partida de cada nave; la base de datos de Migraciones, los registros del Renaper y del Registro Nacional de Reincidencia de la Argentina".