El principal responsable del femicidio de Verónica Soulé, Lisandro Cabral, recibió una condena a cadena perpetua por asesinar a su pareja en marzo del 2020, incendiando el cuerpo de la víctima en un 88%. Desde el 26 de junio de ese año, hasta la fecha, el detenido se encuentra bajo prisión.



Se conoció el fallo de los jueces Nicolás Falkenberg, Sandra Valenti y Luis Octavio Silva, quienes condenaron a Cabral, de 34 años, como el máximo culpable de asesinar a su pareja prendiéndola fuego. Verónica Soulé falleció un 23 de marzo del año 2020, en la localidad santafecina de Casas, con el 88% de su cuerpo calcinado.



La defensa del acusado elaboró una estrategia en virtud a unas supuestas actitudes violentas de la mujer difunta, quien en teoría recurrió al suicidio por negarse a romper la relación con Cabral, por lo que tomó una botella de alcohol y lo roció sobre su propio cuerpo. Sin embargo, los magistrados rechazaron las recusaciones al encontrar, entre otras cuestiones, signos de defensa en el cadáver de la víctima.





Tras el fallo, los familiares de Soulé reclamaron por ver a los hijos de la pareja, de 10 y 13 años, quienes se encuentran con los abuelos de la parte paterna. "Necesito verlos, estar con ellos, disfrutarlos. Disfrutar a mis nietos el último tiempo que me quede de vida y decirle todo lo que los amaba su mamá", relató Graciela Fabiana Ríos, madre de Soulé, en dialogo con Cronica.com.ar .



"Nada me va a devolver a mi hija pero quiero que se haga Justicia. Por eso lucho día a día para que ella pueda descansar en paz", pudo describir la mamá de la víctima en la previa al fallo de la justicia. "Me siento bien porque mi hija me manda fuerza porque no es fácil de llevar todo esto adelante", declaró Graciela en su momento.

Condena a reclusión perpetua para el femicida de Verónica Soulé, Lisandro Cabral: homicidio doblemente agravado por ser pareja de la víctima y por mediar violencia de Género

Horas despues conocido el fallo, distintas organizaciones abanderadas del feminismo celebraron la decisión del magistrado. "Se hizo Justicia. Seguimos por todas y todes. Vero presente , ahora y siempre", escribió la cuenta oficial de Mumalá Santa Fe.









El femicidio de Verónica Soulé

El 17 de marzo del 2020 fue la fecha fatal del crimen que conmocionó a la pequeña localidad de Santa Fe y al resto del país por la dimensión de los sucesos. Verónica Soulé resultó con su cuerpo quemado en un 88%, producto de la brutal agresión de su pareja, Luciano Cabral.



La víctima de 31 años fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial de Rosario con un cuadro de salud crítico, productos de los daños irreversibles de su piel quemada. Finalmente, el cuerpo de Soulé no resistió a las intensas quemaduras y un 23 de marzo falleció tras seis días de una larga agonía.

Verónica Soulé junto con sus hijos de 10 y 13 años (twitter)





Los primeros resultados que los Bomberos Zapadores de la localidad informaron, acerca del cuerpo calcinado de la víctima, rechazaron las versiones de la defensa de Cabral, quien afirmó que intentó salvarla del fuego cuando realizó la maniobra de suicidio. "No habría podido tirarse tanto alcohol si se quiso suicidar. ¿Qué hizo Cabral para impedirlo?", argumentaron las autoridades como consecuencia de la magnitud de las quemaduras, con casi un 90% de la totalidad del cuerpo quemado.