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Martes, 21 de abril de 2026

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EN CLAYPOLE

Los violentos antecedentes de Brian Lesta, acusado de desmembrar y enterrar a su pareja

El acusado de matar a Gisela Ruocco fue reconocido en la calle por un vecino y quedó a disposición de la Justicia tras una intensa búsqueda.

Luego de la detención de Brian Leandro Lesta (30) en Merlo, los investigadores pusieron el foco en el frondoso prontuario del acusado de asesinar y enterrar a su pareja, Gisela Alejandra Ruocco (35).

Según su prontuario, es considerado un sujeto de alta peligrosidad y cuenta con un historial delictivo que incluye múltiples causas por robo a mano armada, portación de armas y lesiones, lo que revela un perfil violento previo al crimen de la mujer, encontrada sin vida en un pozo.

Lesta fue detenido por la Policía luego de que hallaran el cuerpo de su expareja dentro de un pozo.&nbsp;
Lesta fue detenido por la Policía luego de que hallaran el cuerpo de su expareja dentro de un pozo. 

El sospechoso, que permaneció prófugo durante dos días tras el hallazgo del cuerpo, fue interceptado este lunes por efectivos de la Policía bonaerense tras un intenso rastrillaje. 

Su detención permitirá avanzar en la causa que lidera la fiscal Marcela Juan, de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, donde Lesta enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

La investigación también incorporó el crudo testimonio del hijo de Ruocco, de 12 años, quien fue la persona que descubrió el cadáver enterrado en el patio. Según el menor, días antes de encontrar los restos, Lesta lo interceptó y le lanzó una frase que ahora cobra un peso condenatorio: "A tu mamá no la vas a volver a ver nunca más".

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su hijo

Frente a la desaparición de su madre por más de 15 días, el niño decidió remover tierra en un sector del fondo de la casa que le resultó sospechoso, topándose con un brazo de la mujer. 

Con Lesta ya bajo custodia, la justicia busca determinar si hubo fallas en el seguimiento de sus antecedentes que podrían haber evitado este desenlace fatal.

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