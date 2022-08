La Cámara en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó la perimetral que le prohíbe a Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, acercarse a menos de 300 kilómetros del padre de su víctima y no podrá volver a vivir en la casa de sus padres en Tigre donde hace 26 años cometió aquel crimen, como le había solicitado a la Justicia luego de fracasar su intento de instalarse en San Clemente del Tuyú.



En tanto, Tablado (46) –quien posee una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos para controlar la perimetral-, se encuentra actualmente en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez, y la Justicia lo intimó a responder si ese será su sitio de residencia permanente o si es sólo provisorio.

El fallo es de la Sala I del mencionado tribunal,realizó cuando el Juzgado de Familia 5 de Tigre le rechazó la posibilidad de acotar a 500 metros y a solo 30 días el rango y el plazo de la perimetral que tiene con Edgardo Aló, padre de Carolina.En su apelación,que no posee ningún tipo de vínculo” con él.Además, decía que la perimetral de 300 kilómetros, toda vez que se funda en la mera denuncia de Aló que tiene como único objetivo que éste no pueda rehacer su vida”.Por su parte,”, y prueba de ello es que fue condenado por dos hechos de “desobediencia” al violar en 2020 las perimetrales que tenía con él y con sus propias hijas mellizas. Por ello, pidió que se mantenga la perimetral de 300 kilómetrosEn su resolución,, ante la evidencia física o psíquica que presente la víctima y la verosimilitud de la denuncia que se formule, para que el juez pueda ordenar medidas que, en su esencia, son verdaderas cautelares”., señaló la jueza Sánchez en su voto, que contó con la adhesión de su colega Llobera.De esta manera,, a cargo interinamente del Juzgado de Familia 5 de Tigre, le había impuesto a Tablado en función del domicilio real en San Fernando y el laboral en Tigre de Aló padre.Desde su última salida de prisión –en diciembre de 2021 cuando terminó de cumplir un año de cárcel por violar perimetrales-,Pero el 29 de julio, que derivó en el arribo de la Policía al domicilio, la expulsión del denunciado del hogar, una perimetral y su mudanza a un hotel de la ciudad cordobesa, aunque luego la joven no instó ninguna denuncia penal por violencia de género.

Rota su nueva relación, Tablado le informó al juzgado su intención de mudarse a una vivienda de su familia en la ciudad de San Clemente del Tuyú, en el bonaerense Partido de la Costa, pero allí se hicieron marchas de repudio y, por lo que nunca pudo viajar y se asentó hace unos días en un apart hotel de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, desde donde volvió a pedir la posibilidad de vivir en la casa de la calle Albarellos al 300 de Tigre, donde el 27 de mayo de 1996, en uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina.