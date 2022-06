No es raro que el histórico cantante de pop, autor de éxitos como "Thriller", "Beat it" y "Billie Jean", por nombrar algunos pocos, tenga millones de fanáticos por todo el mundo. Sin embargo, hay muy pocos que llegan al punto de imitarlo y parecerse tanto como el argentino Leo Blanco.

El admirador del Rey del Pop logró su gran parecido luego de gastar varios miles de dólares en operaciones, vestuario y maquillaje. Sin embargo, esto le está trayendo más problemas que satisfacciones en el último tiempo.

Desde hace algunas semanas, la gente comenzó a agredirlo por sus rasgos faciales similares a los de Felipe Pettinato, quien fue protagonista de un dramático episodio en el que sufrió un brote psicótico, su departamento terminó incendiado y falleció uno de sus amigos.

Por esta razón, Blanco, que no tiene nada que ver con aquel episodio, es insultado y mirado de mala manera, lo que le genera una gran tristeza. Según contó en sus redes, en una ocasión acompañó a su pareja a la estación de Once y un señor le pegó un codazo, lo miró y le dijo "enfermo mental".

Leo Blanco sufrió agresiones en varias ocasiones por su parecido con Felipe Pettinato (Instagram).

El drama del imitador argentino de Michael Jackson

Su relato genera indignación: "Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación, un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”.

El imitador se refugió en el baño, pero todo fue a peor: “Cuando entré; allí, ya sin vergüenza, varios hombres hablaban alto sobre mí. Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘Noo a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato, pero seguían en la suya”, contó angustiado.

.

"La gente tiene mucha ira"

En su publicación en Instagram, Blanco afirmó que no puede caminar por la calle por temor a las agresiones: "Estuve un tiempo bastante encerrado en casa, cumpliendo con unas obligaciones laborales; y cuando retomo actividades no puedo ni caminar por la calle porque tengo miedo".

Además, opinó sobre las situaciones violentas que se viven en la sociedad y remarcó que la gente tiene "mucha ira". "No sé que hemos hecho mal como para que el odio predomine; pero algo debo hacer con esta situación, para poder caminar tranquilo", concluyó su posteo.