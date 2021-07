Una mujer de Chubut denunció a su ex pareja por abusar sexualmente de sus dos pequeñas hijas. A una desde los siete años hasta los doce, y a la otra desde los nueve hasta los catorce. Sin embargo el acusado permanece en libertad, y no solo eso, sino que además las amenaza en forma reiterada.

Al respecto, Maby, la madre de las dos pequeñas abusadas, en diálogo con Crónica HD, contó que sus dos hijas quisieron quitarse la vida. El denunciado como presunto abusador es identificado como Sergio David Quintana, actualmente dirige una escuelita de fútbol en Comodoro Rivadavia, y "viola todas las perimetrales que le dieron" además de amenazar a la mujer y sus hijas de forma reiterada para que retire la denuncia.

En medio del dolor, Maby contó que con el acusado ella mantuvo una relación desde el 2015 hasta el 2019, cuando su hija menor, que en ese entonces tenía 12 años, comenzó a manifestar malestar como consecuencia del abuso sexual que sufría.

"Cuando mi hija menor alega que había sido abusada, la llevo al médico quien constata que había sufrido un abuso simple", contó la mujer. Sin embargo, en esa oportunidad la menor no quiso revelar la identidad del abusador, por eso cuando la mujer fue a realizar la denuncia no se la quisieron tomar porque no había un acusado, expresó a este medio. Recién este año la niña señaló a la ex pareja de su mamá como su abusador. En medio de un ataque de nervios, la menor llamó al fiscal para pedirle "ayuda" ya que el acusado, "la quiso pisar con el auto y meterla adentro del vehículo", relató Maby, su mamá.

En tanto, con respecto a su hija mayor, el pasado 9 de noviembre de 2020 fue la fecha en la que le confió a su tío que había sido abusada. Inmediatamente ejecutaron la deuncia. "Ahí empezamos el raid de pedir Justicia", remarcó la mujer quien a su vez reclamó que la causa no avanza ya que hasta el momento ninguna de sus dos hijas fue sometida a cámara Gessel. Además, el fiscal Ezequiel Castro está de licencia.

Cabe destacar que el hombre ya habría sido denunciado por abuso sexual en San Martín por su hermana, quien luego se quitó la vida.