"Esto no lo vi nunca. Nunca vi una paliza igual en 27 años como forense", aseguró Juan Carlos Toulouse. ¿Quién es? El médico forense que recibió el cuerpo de Lucio Dupuy, el menor brutalmente asesinado por su mamá y la pareja de esta en La Pampa. El nene de 5 años vivía con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia -Abigail Páez-, en el barrio de Atuel, en Santa Rosa.

El cadáver del niño tenía "varios politraumatismos recientes" y otros producto de lesiones anteriores, según confirmó Toulouse. "Esto no lo vi nunca. Nunca vi una paliza igual en 27 años como forense y en los 32 casos de niños muertos que me tocó trabajar. Fue de lo más duro que me tocó vivir en la vida", afirmó el profesional, quien confirmó que Lucio murió "politraumatizado".

Abigail Páez, una de las detenidas por el crimen de Lucio Dupuy.

"Es un nene que presenta varios politraumatismos recientes, y otras que son de vieja data, es decir que es un nene que fue violentado desde hace tiempo", detalló para consternación de toda la provincia de La Pampa. La ciudad de Santa Rosa continúa siendo escenario de múltiples marchas que buscan una pronta resolución de la Justicia.

Los macabros detalles del informe forense al cuerpo de Lucio

El informe de la autopsia confirmó que Lucio Dupuy presentaba un edema cerebral. Asimismo, dio cuenta de que el fallecimiento se produjo a las 22 del día viernes de noviembre, según informaron en "El aire de la mañana" -medio de La Pampa-.

Fuente oficiales del Poder Judicial de la provincia de La Pampa negaron la existencia de "denuncias por malos tratos hacia el niño", pero de todos modos, los vecinos y familiares del menor de edad descreen de esta versión. Al respecto, el médico opinó que "por debajo tiene que haber diversas situaciones que no se denuncia".

Dolor y tristeza entre los familiares de Lucio.

En cuanto a las reacciones de los vecinos en la Seccional Sexta y en el barrio Atuel, afirmaron: "Son reacciones desmesuradas que terminaron en una locura: la conclusión que saco de todo eso es que la violencia siempre va a generar violencia".

Según manifestó Juan Carlos Toulouse es necesario poner énfasis en la educación para evitar más situaciones de violencia. "Yo soy grande y veo que a una parte de la sociedad le falta educación, respeto, convivencia con el otro", destacó compugido. Al mismo tiempo aseguró que por eso "se fue perdiendo en todos los ámbitos. Pero la violencia existe también en la clase política y eso no es para nada bueno para la sociedad".