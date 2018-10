En la localidad tucumana de San Andrés, Rocío, una joven de 19 fue masacrada de cinco apuñaladas en la espalda y arrojada a un descampado. Su familia, apunta a un femicidio por cuestiones personales.



"La clave para esclarecer el crimen de mi hija está en las cámaras que hay a lo largo del trayecto que ella recorrió", declaró la madre, Alejandra Molina.

La familia consternada por el crimen.

Luego, añadió: "Para nosotros es fundamental que se obtengan y analicen esas imágenes. Así seguramente podremos identificar al asesino, que para mí es una persona que conocemos. También podremos saber si participaron más personas".



"Lo denunciamos muchas veces, serán unas 30 denuncias entre la Policía y los Tribunales. Más de una vez estuvo a punto de matarla. Una vez le dio con un fierro en la cabeza, otra vez la apuñaló y hasta le cortó la cara", criticó.

Gran cantidad de allegados fueron al velatorio.

Y concluyó: "No sé si se fue con él, pero creo que por sus antecedentes debería ser investigado. A mi hija la llevaron engañada".



Los investigadores no descartan que el crimen fuera cometido por una persona del entorno íntimo de Rocío o que haya mantenido una relación sentimental con ella. En este contexto, los familiares señalan a un ex novio de ella que tiene antecedentes delictivos y que Alejandra definió como "muy violento".



El cuerpo de la joven fue hallada el sábado 27 por un chico que iba a cazar palomas en el lugar y sepultada en el Cementerio de Alderetes.



Por otro lado, el abuelo de la chica, Daniel Molina, barajó la posibilidad de que el autor del crimen fuera otra persona con la que Rocío tuviera una relación pero que la familia no conocía, y advirtió: "Era una chica muy reservada. Pero pienso que puede haber tenido otra relación que nosotros no conocíamos. De todos modos creo que no hay que dejar una sola pista sin investigar".



Los investigadores indican que fue asesinada en otro lugar y que su cadáver fue trasladado en un auto o moto al sitio en el que fue encontrado.