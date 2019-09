Nancy está consternada por la absurda muerte de su marido Jonatan Sagardoy, a quien emboscaron y mataron por confundirlo con un delincuente en Villa Ballester. En medio de un profundo dolor pidió a los medios que la entrevistaban: "Ayúdenme a hacer justicia".

"No llegué a verlo. Yo estaba con mi hija en mi casa y me llamaron para contarme. No lo puedo creer estoy esperando que venga mi gordo esto no está sucediendo no puedo creerlo", dijo la mujer.

Además agregó que "lo querían mucho al gordo era una persona buena" y dijo que a la hija que tenía con el fallecido "No pude explicarle nada todavía" pero que debe "asimilar todo esto para tratar de estar fuerte por mi hija".