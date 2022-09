El giro en el crimen del matrimonio con la detención de su hijo menor, generó gran conmoción. Se hace inevitable pensar qué lleva a una persona a planificar y ejecutar el asesinato de sus padres. Para los investigadores el móvi es ecónomico, pero qué es lo que pasa en la psiquis de un parricida.

Martín Santiago Del Río, es el menor de los hijos de hijos de José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) asesinados en su casa de Vicente López, y fue detenido anoche por "doble homicidio cuádruplemente calificado".

"Desde el punto de vista de la perfilación criminal se pueden encontrar rasgos comunes en los parricidas. Si bien no existe una personalidad parricida como tal, los rasgos inicialmente marcan según el género del víctimario observándose una realación de seis a uno entre hombres y mujeres", dice a Cronica.com.ar Virginia Creimer, psicóloga forense.

"En el grupo de los varones suelen ser adultos con altas incidencias de patologías psquiátricas. Suelen ser desempleados, sin vínculos sociales sólidos que tienden a vivir con e progenitor", sostiene la perito.

"Esto no significa que el parricida no pueda ser una persona joven. Es estos casos suelen ser niños con antecedentes de abuso, o con graves transtornos antisociales", agrega.

"En general el parricidio indica un historial de mala relación con violencia incluida. Después por autopsia psicológica se comprueba que tan grave era. Hay en nuestra sociedad una conciencia social de cuidar a los padres, especialmente a la madre", dice a Cronica.com.ar Olga Fernández Chavez, licenciada en criminalística y perito en balística.

"En este caso puntual hay que ver qué relación tenían. Si lo que hablamos es psicopatía o sociopata es una cosa, osea les da lo mismo. Porque son incapaces de tener empatía o de relaciones normales así sean familiares. O si además hubo antecedentes que desconocemos

que le hayan hecho pensar "se lo merecen" más allá de la organización de llevarse el dvd fue torpe. Es Vicente López, hay cámaras", sostiene la especialista y agrega: "Hay que ver si se recuperaron huellas del auto. El padre ex policía no hubiera entrado sin resistencia, salvo que haya sido engañado. Pero requiere frialdad matar a tu propia madre".

"No existe algo asi como un "Perfil de un Parricida". Es situacional de cada caso en particular", explica a Cronica.com.ar el psicólogo Gabriel Cartañá.

Ante la pregunta qué lleva un hijo a matar a sus padres, responde: "Varias cosas: psicosis., psicopatía, accidente, familia patologica, protección entre otras situcaiones".

"Hay que ser cauteloso para hablar de este tema", dice la psicoanalista Paola Sanchez Gomez, que trabajó muchos años con jóvenes en conflicto con la ley.

"Uno podría decir que no hubo introyección de la ley, algo de la función parterna, esto no tiene que ver con varón o mujer si no con quien la ejerce, introduce la ley en tanto límites indiividuales y sociales". explica desde el psicoanalisis y agrega: "hay que ver qué lugar ocupaba en esa familia. El manejaba el dinero del padre, qué lugar ocupa el dinero en ese grupo. No hay internalización de la ley, hay una transgresión, claro no cualquiera llega a ese nivel".

"El parricidio en si tiene mucho de culpa. Hay que ver que es lo que le pasa estando preso. Es claro que no es gratis matar a los padres. No hay dinero que pague lo que pague lo que le va a pasar no solo desde lo judicial", sostiene,

Pero hay forma de evitar algo así. "Es muy dificil para un padre pensar que su hijo lo va a matar. Puede llevarse mal, pero es impesable que se llegue a ese punto. Hay cosas que se pueden trabajar desde la infancia, cuando la personalidad esta en constucción. Este no sería el caso", agrega.

"Hay un dato estadístico que es que la mayoría de los parricidos son cometidos por personas con alto poder adquisitivo. El dinero sin amor como en un cuadro de subjetividad vacía", sostiene la especialista.