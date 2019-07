El fiscal que investiga la muerte de un taxista durante una discusión de tránsito en Ensenada pidió hacer efectiva la detención del supuesto agresor y que se eleve la acusación a "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", ya que la víctima recibió más de 10 golpes en la cabeza. Así lo revelaron fuentes judiciales al señalar que esta nueva acusación contra Esteban González prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo al escrito, el fiscal Juan Menucci pidió al juez de garantías de La Plata Juan Pablo Massi que permita efectivizar la orden de detención de González, ademas de pedir un cambio de calificación.

Sin embargo, la situación judicial del atacante no cambiará "hasta que la Cámara de Apelaciones defina el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa". En el escrito, el fiscal destacó "la gran diferencia física y de edad entre la víctima y el victimario" -González tiene 25 años menos- y enfatizó que el taxista se encontraba en un estado de "indefensión" mientras el atacante actuaba de modo "intempestivo".

"Resulta a todas luces claro que al descender del vehículo percibió que quien lo increpaba era una persona mayor con un físico mucho menor, lo que incidía en que al agredirlo, éste no tenga ninguna oportunidad de oponer resistencia", señaló el fiscal y puso de manifiesto que "las fuerzas en juego eran totalmente desproporcionadas".