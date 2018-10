Daniel Acosta , el prefecto que mató a un hombre tras un incidente vial en la Autopista Illia, rompió el silencio. El agente de 28 años, acusado de asesinar a Damián Cutrera, el 30 de setiembre, esperará el juicio en libertad, tras el pago de una caución de 80.000 pesos. "No quise matar a nadie. Yo jamás quise terminar con una vida porque nos educaron para protegerla. Pensé diez mil cosas en un segundo. Entre ellas que si me sacaba el arma me podía matar a mi o a mi mujer", expresó el efectivo.

Luego agregó que "no entendía el porqué de la agresión. En este momento le pediría perdón a la familia de Cutrera, pero fue un accidente. Yo tampoco estoy bien con lo que ocurrió. No duermo bien, no como, estoy pensando permanentemente en mi familia y en la de la víctima".

Sobre el momento del disparo, Acosta manifestó que "hubo un forcejeo, yo agarro fuerte la pistola para que no me la saque y se aprieta el gatillo. Seguro que en ese momento se vulnera el seguro del arma. El agresor sale corriendo hacia su coche, yo guardo la pistola y veo a la víctima cómo se desploma atrás del coche".

El abogado del prefecto agregó que "todo ocurrió en seis segundos, como quedó demostrado en el expediente. Mi cliente recibió agresiones brutales y se produjo el balazo. Acosta no tiene tiempo de intervenir ante las agresiones de Cutrera". Además del pago de la fianza, el imputado tuvo que fijar domicilio, no podrá salir del país, y deberá presentarse ante la Justicia cuando el Juzgado lo requiera.

Acosta está acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 30 de septiembre, pocos metros antes de llegar al peaje de Retiro. Acosta iba con su pareja y sus dos hijos mientras que la víctima viajaba con su mujer y otra pareja amiga.

Se cruzaron en el kilómetro 2 de la autopista Illia y, por motivos que intentará esclarecer la investigación, uno de ellos terminó muerto.