Avanza la investigación sobre el futbolista de Boca, Cristian Pavón, quien fue citado a indagatoria el próximo 23 de marzo, en el marco de la causa en la que se encuentra como imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" sobre una joven, en la provincia de Córdoba.

La decisión fue tomada por el fiscal de Instrucción del 2° Turno de la localidad cordobesa de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, en una imputación que se enmarca en una denuncia que realizó en el mes de enero una joven, quien sostuvo en sus redes sociales que había sufrido un abuso por parte del jugador.

Sobre esta línea, días atrás la Justicia había dictaminado que Pavón deberá pedir permiso en caso de querer salir del país, ante la posibilidad que surgió de un posible traspaso del futbolista a Los Ángeles Galaxy, club estadounidense en donde jugó durante los últimos dos años a préstamo, y con el fin de minimizar la posibilidad de una fuga.

La semana pasada, se realizaron además allanamientos en el lugar donde habría ocurrido la violación y se decretaron fechas para las declaraciones testimoniales, mientras que la investigación siguió su curso con las pruebas de chats, videos y audios que ya fueron presentados.

"Lo que hizo esta persona conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento para salir adelante y fortalecerme. No voy a tener piedad, como no la tuviste conmigo, Cristian Pavón", sostuvo la presunta víctima de violación en sus redes sociales en el mes de enero, cuando acusó por primera vez de manera pública al futbolista.

Por su parte, el jugador Xeneize se pronunció por última vez en relación a la causa el pasado 17 de febrero, cuando por intermedio de sus representantes legales, negaron su acusación.

"La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia. En esa denuncia, Pavón fue convocado como testigo y aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados", sostuvieron a través de un comunicado los defensores del jugador surgido de Talleres de Córdoba.

En relación a lo deportivo, el futbolista en la actualidad se encuentra en medio de una recuperación por una operación en sus dos tobillos, por lo que no está jugando.