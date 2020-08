Los abogados que representan a Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguraron este lunes que el peritaje comparativo del ADN de los restos hallados el sábado 15 de agosto en General Daniel Cerri con el de los padres del joven desaparecido se realizarán en un laboratorio de la provincia de Córdoba, y que esperan obtener el resultado el 5 de septiembre próximo.



En una conferencia de prensa virtual organizada por Amnistía Internacional Argentina, el abogado Luciano Peretto confirmó que este martes a las 9 comenzará la autopsia en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la exESMA, y que se realizará una extracción de material genético de esos restos para que se elabore un ADN.



"Mañana se extrae material genético del cuerpo. Ya se ha extraído ADN de Cristina y del papá de Facundo. Todo ese material se va a enviar a un laboratorio de la ciudad de Córdoba y se estima que la demora es de 7 a 10 días, por lo que creemos que para el día 5 de septiembre a más tardar se tendrán los resultados", dijo el letrado.

