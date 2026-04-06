Asesinato del rapero Mike Dee: ¿Qué resultado arrojó la autopsia?

El resultado de la autopsia al cuerpo del rapero Roberto Alleruzzo (58), más conocido como Mike Dee, cuyo cadáver había sido hallado enterrado el jueves último en el patio de su casa en el oeste del Conurbano bonaerense, confirmó que el artista murió producto de un traumatismo encéfalo craneal grave. La necropsia ratificó así la hipótesis del crimen.

Producto de la investigación del homicidio, hay dos sospechosos detenidos y se avanzaba este lunes con el fin de saber los motivos del asesinato.

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El sábado último, mientras se daba el último adiós en el cementerio al cantante de hip hop, el fiscal Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción de la jurisdicción, obtuvo el resultado de la necropsia.

La autopsia ratificó que Alleruzzo falleció producto de un golpe en el cráneo, además de indicar que el cuerpo presentaba heridas producidas en vida y otras registradas post mortem, según consignó la agencia Noticias Argentinas (NA), que citó un medio local.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre la causa del homicidio?

En un comienzo trascendió que el crimen ocurrió en medio de una disputa por el terreno en el que vivía la víctima, pero con el paso de la investigación los investigadores se volcaron por la hipótesis de que el crimen fue cometido por un conflicto relacionado con drogas.

El último detenido en la causa fue Pablo García, de 33 años. Y el primero había sido Joel Ramses Baladan, de 29. Ambos permanecen imputados por el delito de homicidio.

Alleruzzo tenía un amplio grupo de fanáticos que lo seguían a raíz de su producción artística desde hacía años. Con su banda "La Bola Contraataca", había realizado algunas apariciones televisivas.

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