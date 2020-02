Por María Helena Ripetta

El largometraje "El robo del siglo” es un éxito de taquilla y en el film el personaje de Vitette Sellanes y el de Fernando Araujo son amigos, pero esa realidad se trastocó debido justamente a la película.



El uruguayo está que trina contra el cerebro del asalto al Banco Río que colaboró con el guion del filme. “Es un peliculón, pero no se ajusta a la realidad”, dice a “Crónica” el verdadero Luis Mario Vitette Sellanes, conocido como “el hombre de traje gris”, uno de los ladrones que ingresó al Banco Río de Acassuso el 13 de enero de 2006, y negoció con la policía durante la toma de rehenes.



“Es lo mismo que con ‘La casa de papel’, tomaron cinco cosas de nuestro robo e hicieron una gran ficción”, dice Vitette desde Uruguay, donde fue expulsado al cumplir la mitad de su condena por ser extranjero.

“Si bien no la vi, sé que es una buena película, pero lejos de lo que sucedió”, agrega el autor del libro “El ladrón del siglo”, que se agotó y del que se está imprimiendo la segunda edición.



“No me consultaron sobre el contenido de la película. Estoy muy enojado, pero muy enojado, con la falta de códigos, Fernando Araujo (cerebro del robo, quien también ya cumplió su condena), que fue colaborador del libreto, por haber permitido que incluyan a mi hija, que nada tiene que ver en esta historia”, se quejó.



“Vi esos pedacitos que me mandaron donde incluyen a mi hija, que ni estaba en Buenos Aires en ese momento, con un final bastante triste. Es una falta de códigos de mi compañero de robo, no es un libretista, es un chorro que colaboró con el guión. Una media verdad es un gran mentira. Fernando es chorro, tendría que haber respetado a la familia de un ex ladrón como yo, cero código. Un libretista en el cine se puede tomar cualquier licencia, pero uno que es ladrón y colaborador no”, afirma Vitette, quien asegura haberse retirado del mundo del delito y puso una joyería en San José, Uruguay.



“Mi hija lo tomó muy mal al principio, se enojó conmigo. Después, más o menos. Le expliqué que yo no tenía nada que ver y nos arreglamos. No le vamos a hacer juicio, se terminó acá”, asegura Vitette, que se volvió a casar y tiene un hijo pequeño; su hija mayor también vive en el vecino país.



“Me encanta que Guillermo Francella, uno de los mejores comediantes, si no es el mejor, haga de mí. Que haya trabajado con su hija, que hace de la mía, dicen que es una gran actriz. Lo que yo digo es otra cosa que no tiene que ver con ellos: es que no tendrían que haber incluido a mi hija, que nada tiene que ver”, concluye el verdadero hombre del traje gris.

