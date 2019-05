José Ignacio de Mendiguren aseguró este miércoles que el robo de la caja fuerte de su casa de San Isidro "estuvo muy bien planificado", ya que la empleada que aún permanece prófuga y su cómplice actuaron "en cinco minutos" y aprovecharon que sabían que la vivienda iba a estar sin gente para consumar el hecho.



"Fue un hecho raro, difícil de entender. La casa estaba sola, se sabía que no íbamos a estar. Fue una empleada", dijo este mediodía el diputado del Frente Renovador al salir de su domicilio de la calle Ada Elflein al 2400 de Beccar, partido de San Isidro.



El legislador comentó que "toda la casa tiene alarmas y cámaras", por lo que a partir de los videos pudieron determinaron que fue la empleada quien abrió el portón para dejar pasar una camioneta con un cómplice.

"Estuvieron cinco minutos nada más en la propiedad. Tomaron una caja fuerte donde tengo básicamente documentación importante mía personal y se dieron a la fuga", comentó para luego aclara que además había algo de "dinero", sin precisar un monto.

Para el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) el robo "estuvo muy bien planificado".

"Sabía que mi mujer iba a estar en Córdoba. Siempre en mi casa hay gente y justo eligieron un momento que no estábamos", señaló.

Sobre la empleada que permanecía prófuga reconoció que le aportó a la familia una identidad falsa, explicó que había comenzado a trabajar "hace dos semanas" y que había sido "recomendada" por una mujer de la zona que está detenida desde el último martes, algo que De Mendiguren durante esta jornada ignoraba.

"Parecía una chica muy dócil, amable, simpática. Pero al ver los hechos, ya estaba preparada para esto. Tiene 24 o 25 años", afirmó a C5N, para luego comentar que en el tiempo que trabajó "estudió todo".



Sobre el cómplice que quedó filmado, indicó que llevaba "gorro y guantes", por lo que estimó que "no eran improvisados" y que para él "no era la primera vez que lo hacían".



Explicó que el vigilador de la cuadra al ver que ingresaba "una camioneta Hilux" como la que tiene su hijo, pensó que se trataba de él y por ello no sospechó nada.



Al ser consultado respecto a la posibilidad de que el hecho esté vinculado a la política, lo descartó al afirmar: "Para nada lo relaciono".



Por último, destacó que "están trabajando muy bien la fiscalía como la policía" y que espera avances en la investigación.