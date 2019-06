En el marco de la investigación que se está llevando adelante por maltrato infantil de una docente a una bebé de cuatro meses en el jardín maternal de La Plata, Gabriela Fernanda Nicoletti, dueña del Centro de Atención y Desarrollo Infantil C.A.D.I "Aventuras en Pañales",declaró hace unos días en la fiscalía a cargo de la denuncia.

En el video que trascendió públicamente se puede ver como la maestra acusada, identificada como Paula González, zamarrea, e insulta a la menor, así como también le tapa la cara con una manta.

Según la declaración de Nicoletti, el día que sucedieron los agresivos hechos con Pili, la beba daminificada, la dueña del maternal dijo no haber escuchado "nada anormal". Asimismo, la mujer recordó que ese día se encontraba en el patio de juegos realizando actividades con los chicos

"Ese día vinieron los papás mostrándome un video casero que le habían hecho a la bebé donde me muestran y constaté que tenía un moretón en el brazo y unas marcas arriba del moretón como si fueran uñas. Les dije que las cámaras de seguridad estaban disponibles para ellos", explicó Nicoletti. En tal sentido, dijo que desde la dirección tenían acceso a las cámaras de todas las salas pero que nunca vieron nada fuera de lo normal.

Sin embargo, cuando registró las cámaras de seguridad, constató el maltrato. "Hablé con mi abogado y procedí al despido con justa causa. Mi abogado me aconsejó que no le diga nada a los padres sobre cuál había sido el accionar de Paula. Me dijo que les dijera que hubo una actitud que no nos había gustado", declaró la mujer.

Nicoletti contó que cuando le preguntó a la docente por qué le tapaba la cara a la beba con una manta, esta respondió: "Por el tema de la luz".

Consultada por el fiscal Marcelo Romero acerca del título de maestra de Paula González, la dueña del jardín, contestó: "Ella dijo que sí tenía, y que estaba en la casa de la mamá y que se le había extraviado, y que por ahí en la mudanza lo había perdido. Nunca lo presentó y nunca se requirió al ministerio de Educación el informe porque confiaba en ella", contó. "Yo siempre pensé que estaba recibida, de hecho ella me dijo que sí", dijo, según consignó Minuto1.

La declaración de Gabriela Nicoletti, la dueña de la institución es fundamental en la causa, sobre todo luego de que el juez Guillermo Atencio resolviera detener a la docente y cambiar la carátula a "homicidio en grado de tentativa por dolo eventual". En dicha resolución el magistrado recomienda que se investigue el accionar de las autoridades del instituto educativo.