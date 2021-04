Un grupo de mujeres denunció a una psicóloga de la localidad bonaerense de Villa Ballester por acoso sexual y amenazas. Según contaron las víctimas a Crónica HD, la profesional les enviaba "fotos y videos obscenos" con insinuaciones sexuales y al rechazarla, comenzaba a amenazarlas de muerte. "Se apareció varias veces en mi domicilio con un cuchillo", dijeron.

La psicóloga y docente de una escuela secundaria fue identificada como Noelia Zeoli, aunque "se hace llamar Noelía Lugones Díaz", explicó Agostina, una de las víctimas. La joven relató que la conoció como compañera de la facultad y al enterarse que ejercía como profesional de la salud mental, decidió tomar sesiones con ella.

Ese tratamiento duró apenas cinco meses hasta que Agostina vio comportamientos que la hicieron alejarse, señaló a Crónica HD. "Era muy agresiva, invasiva y controladora. Me llamaba a cualquier hora, me exigía que le diga dónde estaba, qué estaba haciendo. También me mandó fotos obscenos, audios subidos de tono. En una de las sesiones por Zoom, vi que tenía 56 fotos mías guardadas en su computadora que sacó de mis redes sociales", detalló.

Cuando la víctima decidió cortar las sesiones, denunció, la reacción de Zeoli fue violenta: "Ella enloqueció, tuvimos una conversación teléfonica, me agredió a mí y a mi mamá. La bloqueé de todas las redes y comenzaron las amenazas y extorsiones a mí y a mi familia. Ella decía que, si yo no le daba plata, iba a publicar fotos íntimas mías y con mi ex pareja en redes sociales. Se apareció varias veces en mi domicilio con un cuchillo".

Para Agostina, la psicóloga "se obsesionó" con ella y "abusó de su profesión", ya que "tenía mucha información de mi vida privada para usarla en mi contra".

Los mensajes amenazantes y las imágenes sexuales que enviaba la psicóloga.

Una de las amigas de la víctima, Ailén, contó que también recibió amenazas de la psicóloga cuando se involucró en el caso de la chica. "Piensa que yo alejé a Agostina de ella. Me amenaza de muerte, que me va a mandar sicarios. Que iba a mandar a un hombre a violarme y matarme", afirmó la chica y agregó: "Ella sigue con su vida normal y mi amiga está con ataques de pánico. Le arruinó la vida".

Lucía, otra de las víctimas, por su parte, manifestó que está "angustiada y preocupada" porque Zeoli les dijo que las "va a matar". Al igual que Agostina, denunció, la psicóloga le mandó fotos y videos íntimos.

"Todo comenzó cuando me mandó una solicitud por Facebook y me pidió a participar de un programa de radio. Me empezó de hablar de muy buena manera al principio. Empezó a hacer planteos como si fuera una pareja, dijo que estaba enamorada, que se excitaba con mi voz. Después, me dijo que yo era cómplice de Agostina para robarle, pero es mentira, ni la conocía", afirmó la joven.

La denuncia radicada por otra de las víctimas de la psicóloga.

Según el abogado de las víctimas, son "alrededor de 14 mujeres jóvenes, entre las que hay menores de edad entre 14 y 15 años" que denunciaron a la psicóloga, que atiende en su consultorio de San Martín centro. Por las denuncias, el letrado contó que la mujer "cambió el teléfono y dijo que le robaron la computadora" para "eliminar elementos probatorios".