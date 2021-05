En la ciudad bonaerense de Campana, una mujer denuncia que un pastor "trucho" secuestró a su hijo con discapacidad para cobrar su pensión. "Estoy desesperada quiero recuperar a mi hijo", dijo Stella en diálogo con Crónica HD.

Según contó la denunciante, su hijo que tiene autismo vivía con su papá, con quien compartían la tenencia. Sin embargo, el pasado 3 de abril su ex marido falleció tras contraer coronavirus. A raíz de esto, el chico quedó a cargo de su familia paterna, que le impide verlo.

De acuerdo al relato de la mujer lo tienen "secuestrado", en el domicilio donde funciona una iglesia evangélica, "trucha".

En esa línea, Stella explicó que "quieren tener a su hijo autista" para "cobrar su pensión por discapacidad". Además, remarcó que como el terreno donde tienen la "iglesia no es de ellos" porque lo usurparon, suponen que por la discapacidad que tiene el chico "no los van a sacar".

Además, la mujer acusó que el abuelo del chico es un "falso pastor" que "anda armado". También sostuvo que estafó a otras personas en Uruguay y que los vecinos están amenazados.

"Yo perdí el embarazo porque me golpearon, a este segundo hijo autista no lo quiero perder", sollozó la mujer, quien contó que nunca tuvo una buena relación con la familia de su ex marido, ya que le decían que "Dios los había castigado con un hijo autista".