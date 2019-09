Por Maria Helena Ripetta

Desde enero no vive tranquila: denunció a su ex once veces, pero sigue siendo hostigada y amenazada. La víctima es Roxana Hurban, de 43 años, quien vive en Villa Elisa, partido de La Plata, junto a sus dos hijos, de 19 y 8 años.

“Tengo 11 denuncias contra el papá de mi hijo. Viola la restricción perimetral, me amenaza de muerte, me persigue. A mi hijo mayor también lo amenaza en su trabajo”, relató a Crónica Roxana, que tiene videos y fotos que presentó en la Fiscalía. “La Justicia no cuida a las mujeres”, sostuvo.

Hizo una denuncia inicial por amenazas y la Justicia le dio la restricción de acercamiento, que, como está comprobado que sucedió en la mayoría de los casos de femicidio, no sirve absolutamente de nada.

“Le tengo pánico, porque me persigue, me espera en su auto a la salida de mi casa a la mañana, a la salida de mi trabajo. Me arroja cascotes a mi auto en movimiento. Hace 15 días me rompió la luneta trasera. Me grita que me va a matar. Me tiró medio ladrillo impactándome a la altura de la cervical”, contó Roxana y agregó: “Mi hijo mayor tiene miedo de que me pase algo y tengo que avisarle que estoy bien. ‘Dar señal de vida’, como le digo a mi familia”.

Los daños en el auto de Roxana.

Los cascotes que lanzó el ex de Roxana.

La denuncia la tiene la Fiscalía 13 de La Plata y actúa el Juzgado 7 de Familia. El nene no ve a su padre. “Le hicieron cámara Gesell y me contó que le preguntaron si quería ver al papá y respondió que no lo quería ver nunca más. Está atemorizado de andar en la calle, el rendimiento en la escuela bajo muchísimo”, dijo Roxana. “La verdad que me daría mucho miedo que le haga algo sólo para lastimarme a mí”, afirmó.

Y detalló cómo comenzó todo: “Nos separamos en noviembre del 2018 por desamor de su parte. Convivimos bajo el mismo techo hasta el 3 de enero porque él no quería ir a vivir a la casa de sus padres y la casa que tiene en Tolosa se la prestó a su sobrina y no tenía dónde vivir, supuestamente. Pero ese día agravió a mi hijo mayor por Facebook y le dije que no podíamos seguir así para resguardar a mis hijos. La casa es herencia mía, le dejé las cosas en el garage y no lo dejé entrar más. Cuando nos separamos comenzó a manifestar violencia en el domicilio rompiendo puertas”.

En las cámaras de seguridad quedó registrado cómo, a pesar de la restricción de acercamiento que le impuso la Justicia, se acerca a su casa.

“Me tocó el portero eléctrico y me dijo que me iba a matar. Está filmado frente al trabajo de mi hijo pegando carteles en el árbol con fotos de mi hijo mayor y mías con agravios e insultos. Se metió en la cochera privada de mi trabajo y le hizo cinco cortes a la rueda del auto. En la puerta de mi trabajo me amenazó que me iba a cortar el cuello con un ademán”, señaló desesperada y agotada del calvario en que se convirtió su vida.

Cuando va a la comisaría con las filmaciones y fotos “sólo hacen papeles”. “Me toman ampliación de denuncia y me dicen que es elevada a la Fiscalía 13. Es ampliación de denuncia de desobediencia, hostigamiento y lesiones leves”, indicó.