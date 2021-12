El pasado 26 de noviembre en horas de la tarde fue el último momento en el que se vio con vida a Nancy Videla. Se trata de una niñera, de 31 años, oriunda de Lanús. A casi una semana de su desaparición, este jueves oficiales montaron un operativo luego de recibir un llamado anónimo al 911.

En la denuncia, una mujer puso en duda a un amigo de Nancy quien tiene departamentos en alquiler en el barrio Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Allí montaron un allanamiento ya que en el lugar encontraron un contrapiso de reciente data.

"En un primer momento pensé que se la habrían llevado, pero charlando con los vecinos me dicen que ella solía venir por acá. Ella estaba enamorada, me contaba que estaba bien, que estaba contenta porque se estaba comprando sus cositas. Puede ser que haya pedido un préstamo porque ella estaba planeando irse a Santa Fe a pasar las fiestas con su mamá, pero no puedo confirmar nada", manifestó Gaby una amiga en diálogo con Crónica HD sobre el móvil que Videla podría haber tenido para visitar la vivienda de este hombre.

A lo largo del día, los oficiales realizaron tres operativos de rastrillaje con perros entrenados para buscar cadáveres, tanto en la casa de Nancy como en la de Alan [su pareja] dieron negativo. Sin embargo, en el departamento señalado por la llamada anónima, dio positivo.

Ella es Nancy Videla, una mujer de 31 años que está desaparecida desde el pasado viernes.

Tras esto, minutos antes de las 22.00 horas, policías y bomberos comenzaron a bajar de la camioneta policial distintas herramientas especiales con el presunto fin de romper esa loza.

Su hermana confirmó que Nancy fue víctima de violencia de género

Susana, la hermana mayor de Nancy, dialogó en exclusiva con Crónica HD y contó sobre sus impresiones. "Hablamos hace unos dos meses. Mi papá y mis hermanos están en Buenos Aires pero no quieren aparecer en la tele. La última vez que hablamos Nancy me dijo que estaba de novia. Mi hermana sufrió violencia de género con la primera pareja hará dos o tres años atrás y por eso se fue a Buenos Aires", aseguró.

"Quiero pensar bien, pero últimamente mi cabeza va a mil por hora. Lo único que espero es que no la encuentren abajo de ese cemento. Si ella se hubiese escapado habría mandado un mensaje a alguna de mis hermanas o a mi mamá, no las iba a dejar con esta angustia. Ella no era así. Todo el tiempo le escribía y le decía a dónde estaba", sentenció.