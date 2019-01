Gissella está desaparecida desde hace una semana

Continúa el misterio y la preocupación por la desaparición de la odontóloga Gissella Solís Calle, de 47 años, de quien no se sabe nada desde el martes tras discutir con su pareja, Abel Casimiro Campos. El lunes él se quitó la vida en el hotel La Catedral de La Plata, pegándose un tiro en la cabeza al escuchar que llegaba la policía para trasladarlo a tribunales a prestar declaración. El hombre siguió con vida unas horas más hasta que finalmente murió a las 3 de la madrugada en el Hospital San Martín. Eso lo pone "en primer plano como sospechoso", opinó Sebastián Zúñiga, sobrino de la mujer.



Mariela, la hermana de Gissella, lo llamó el miércoles al no encontrarla y él le dijo que habían discutido y que se estaba yendo de viaje. Según relató la familia, él tenía mujer e hijos en Lobería, y Gissella, que hacía seis años que estaba con él, le reclamaba que definiera la situación. En la casa de la odontóloga se encontraron todas sus pertenencias: ropa, dinero en efectivo, tarjeta SUBE y DNI. Sobre la mesa dos copas de vino servidas y de la cama faltaban sábanas.



Ella utiliza dos celulares. "Uno fue hallado en el domicilio y el otro no lo encontramos", dijo Ana Medina, la fiscal platense que investiga la desaparición. La fiscal dijo que no había denuncia previa de violencia de género, si bien "existía una situación de conflicto" porque el hombre seguía pasando algunos días por semana con su esposa y sus dos hijos en Lobería. Además, precisó que "al momento que la policía lo fue a buscar y los agentes se identificaron, se escuchó el disparo. No dejó ninguna nota. Se hicieron las pericias en el lugar hasta la madrugada, y se sigue trabajando sobre las pericias del vehículo que ya estaba secuestrado".



En la habitación del hotel, los efectivos encontraron la carabina calibre .22 con la que se disparó en la cabeza, un pasaje con destino a Lobería, un cuchillo, dinero en efectivo y una copia de la citación de la Justicia para que se presente a declarar en la causa por la desaparición de su mujer.



Casimiro Campos decía que estaba "en una ciudad de la Costa" cuando la policía se contactó con él para que declare como testigo. Sin embargo, Medina determinó que "estaba en una localidad cerca de Lobería, y finalmente el domingo regresó a La Plata, donde se hospedó en el hotel La Catedral". Según dijo la fiscal, están trabajando con "algunas pistas para reconstruir los últimos pasos que dio Casimiro Campos" y entrevistando a sus familiares de esa localidad, para ver si logran dar con algún dato sobre el paradero de Gissella.



La familia de la odontóloga cree que ella ya estaba cansada de la doble vida de su novio y estaba decidida a ponerle punto final a la relación. De hecho, según la hermana, el plazo que le había dado era hasta el 31 de diciembre. Se analizan las cámaras de seguridad de la ciudad para reconstruir hacia dónde fue con la camioneta. Un testigo lo vio salir el martes de la casa de Gissella.