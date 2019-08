Selene aseguró a Crónica HD que su papá, Alfredo Noguera, está "muy complicado" porque su cerebro "colapsó" como consecuencia de la brutal golpiza de unos ladrones que le robaron el sueldo de 7 mil pesos en Ciudad Evita. "Mi papá pelea por su vida pero las esperanzas son muy pocas. Él sólo tiene 3% de vida y si sobrevive, quedará en estado vegetativo", indicó la joven.

Noguera, de 42 años, está internado con muerte cerebral luego de que unos delincuentes lo golpearan el pasado viernes con piedras en la cabeza en Camino de Cintura, a la altura de Puente 12, cuando regresaba a su casa desde su trabajo, en un taller mecánico de Monte Grande. A la víctima le faltaban 7 mil pesos que había cobrado ese día como sueldo semanal.

La hija relató que su papá llamó dos veces a su mamá luego del ataque y cuando lo atendió, le dijo que "lo hicieron mierda". "Mientras le contaba lo que pasó, empezó a hablar mal, entonces una chica le agarra el celular. Lo encontraron perdido, deambulando, producto del golpe", detalló Selene.

Si bien aún no esclarecieron muchos detalles sobre el hecho, la chica señaló que en el Hospital Alberto Balestrini donde atendieron a su papá constataron que eran "golpes de terceros", porque "no tiene otros en el cuerpo, sólo en la cabeza".

"No sabemos dónde fue el ataque, lo encuentran sobre Ricchieri y lo sientan en la garita del colectivo que está al lado. Habrá sido alrededor de las 19", agregó Selene y luego pidió: "Alguien tiene que haber visto algo porque es un lugar transitado. Estamos pidiendo testigos, porque la chica que lo ayudó, nunca se volvió a comunicar".

Además manifestó su pedido a que faciliten las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa zona, que permitirán conocer "bien" lo que pasó con su papá.

La joven plasmó el pedido en su perfil de Facebook.

Acerca de si alguien podría haber "marcado" a Alfredo para robarle, desestimó que haya sido ese el caso y reflexionó que existe la posibilidad de que los delincuentes podrían haber estudiado que su papá tomaba siempre el colectivo a esa hora y hayan intentado robarle.

"Mi papá era bueno, no le hacía nada de nadie y venía de trabajar. Lo agarraron para ver si tenía algo y justo tenía esa plata. No llegaron a llevarse su celular porque seguro todo fue muy rápido y no llegaron a tantearlo. Tampoco creo que se haya resistido porque siempre nos decía que si nos robaban, les demos todo, que lo material va y viene", explicó Selene.

La víctima.

Si bien su papá pelea por su vida, tiene muerte cerebral, por lo que las esperanzas de que sobreviva son "muy pocas", afirmó la hija, quien luego agregó: "Él tiene 3% de vida y si sobrevive, quedará en estado vegetativo. Está muy complicado. Su cerebro colapsó producto de todos los golpes que tiene en la cabeza. Sólo estamos esperando".

El hombre ingresó el viernes al Balestrini y al día siguiente, lo intervinieron quirúrgicamente para extraerle una piedra que le quedó incrustada en el cráneo. "No sabemos cómo llegó eso ahí", juzgó la chica.

Familiares, vecinos y allegados marcharán este miércoles a las 19.30 desde la vivienda de la víctima hasta la Comisaría 3ª de Ciudad Evita para exigir el esclarecimiento del hecho.